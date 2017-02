Previa Olympique de Marsella - PSG: peligro inminente

Google Plus

Marsella quiere cortar las alas y las ilusiones del PSG por el resto de temporada. Un nuevo clásico se asoma a las puertas del Vélodrome que espera una multitud de gente para vivir, sentir y emocionar a miles de personas con el mejor partido de la fecha de este fin de semana.

Los ultras del PSG ya se encuentran instalados en esta ciudad, viajaron para acompañar a su amado equipo que requiere de una victoria para alcanzar al Niza, que ganó y por supuesto para pegarle un susto por la nuca al AS Mónaco. Los visitantes vienen con sus mejores armas, ya que, el partido pasado no pudo contar con Ángel Di María y Matuidi, ahora es el instante preciso para buscar revancha después de lo mostrado ante el bipolar Toulouse, que le arrebató un punto en su casa. Por otro lado, el Marsella viene por la senda de la victoria ante el disminuido Rennes, que no le hizo hincapié durante los 90 minutos, y tiene como figura a Thauvin, que, cada vez que juega, deja registro para cada uno de los periodistas que hablan de él y escriben sobre su desempeño magistral y mágico en los nidos franceses.

Marsella, a por el todo

Los locales palpitan y sienten este cotejo como uno de los más acogedores de la temporada, la familia se dedica a realizar sus actividades en un horario diferente al del partido, cada individuo de esta ciudad va a tener sus ojos clavados en el televisor y algunos tendrán la fortuna de asistir al Estadio Vélodrome. Los del sur quieren vencer a los del norte. El auge de victoria los azota en cada entrenamiento y en cada charla motivacional dirigida por Rudy García. Cabalgando por la historia alumbrante y bella, aparece que en el año de 1971, Marsella se dio vencedor en el primer clásico jugado en ese año ante el PSG con gol de Basile Boli, además conquistaron la Copa de Europa de entonces.

La plantilla no tiene conjeturas para el domingo, no hay ningún inconveniente que pase por la cabeza del técnico español. En el cotejo pasado su juego fue brillante, y como estrella el gran Thauvin fue un furgón demoledor por la banda derecha. Ahora la incorporación de su máxima figura, Payet, que es el referente para ellos, produce la sensación de estar cómodo en casa, se ha moldeado al sistema táctico congruente que viene implementando el entrenador y con la ayuda de Evra, viejos conocidos; la interpretación musical y lírica para el domingo debe ser impecable y sobresaliente. Ahora la inclusión Clinton N'Jie un joven camerunés de 23 años que anotó gol el fin de semana pasado ha sido revelación para el grupo y plantilla en general, dejando rezagado y sentado en la banca a Sarr que se estaba acostumbrando a ser de la partida.

El PSG, a la guerra

Qué duro fue el empate de local ante el Toulouse. La guerra futbolística del domingo es de vida o muerte pare Emery, ahora con la victoria del Niza está condicionado para ganar y esperar que el Mónaco no lo haga. Las cosas que impresionan en este tipo de clásicos son las personas, precisamente los hinchas que viajaron muy abrigados y en multitud para acoger al equipo en esta dura visita.

El morbo que hay detrás del espectáculo que se va concretar y disfrutar, es que la gente tiene en su retina aquella final de la Copa de Francia de 2006, en ese año el PSG venia cojeando y lastimado peleando el descenso y el Marsella buscaba arribar para un cupo en torneo de Europa. Con aquel gol de Vikash Dhorasso catapulto esa final para los parisinos. Los grandes monstruos del fútbol se han dado el postre y la comodidad de vestir esta camiseta y de jugar esta clase de encuentros. Pauleta el portugués, el animal del fútbol mundial, Ronaldinho. El preciso y extrovertido de Beckham, ellos fueron algunos de muchos otros que tuvieron este privilegio. Hoy por hoy, el PSG con este dominio económico ha sobresalido y de esta manera, ha contribuido a las condiciones de una buena plantilla y siendo uno de los poderosos del planeta.

Por otro lado, los visitantes puede contar con sus máximas figuras, el sorprendente talento y magia de Draxler que llegó como una incógnita y que ha sabido llevar esa barita mágica de su pierna derecha para atravesar y romper líneas defensivas. Se espera que el angelito de Argentina pueda aplicar su velocidad de cóndor y la grata revelación del central Kimpembe que con tal solo 21 años goza por sus mejores presentaciones.

Antecedentes en Stade Vélodrome

Por la primera vuelta en Parc Des Princes se fueron los dos con un punto a casa, un partido muy sonso y sin oportunidades a gol. En las últimas dos visitas al Vélodrome, el PSG se ha llevado la victoria cómodamente, el 21 de mayo de 2016 con goles de Matuidi que seguramente va ir de la partida, Cavani y Zlatan Ibrahimovic en dos ocasiones. Descontaron Thauvin, la estrella del equipo y Batshuayi. El 7 de febrero se llevaron la victoria a París con goles de Di María y Zlatan, Cabella descontó para los locales.

