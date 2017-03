Previa Lorient-Olympique de Marsella:  duelo por la recuperación

Google Plus

Cabella celebrando su gol. FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA ESPAÑOL.

El duro golpe que recibió entre semana por la Copa de Francia, fue el detonante de varios resultados negativos que no se entiende como han sucedido. El primero fue en el clásico francés ante el PSG, una goleada de escándalo en su casa y ante su hinchada que se marchó triste a sus casas, y el segundo ante el Mónaco que se lo remontó en tiempo extra. Por parte del Lorient, padece y sufre lo que es el descenso, con tan solo 22 puntos anhela una victoria para salir del hoyo de la tabla de posiciones y salvar los papeles en esta temporada floja.

En Marsella, el caso de Gomis sigue en sala de espera porque sigue lesionado y no puede estar presente para el día domingo; por otra parte, Lorient tiene en algodones a Mvuemba, como el jugador destacado de la plantilla. Los demás están preparados para lo que va a ser este duro duelo de fútbol.

El Lorient necesita una victoria

Derrota tras derrota, en este se resume la temporada del local, que ahora ante su gente y los directivos desea ganar al Marsella que viene en capa caída. Ahora necesitan mostrar sus mejores armas para acabar la defensa rival, la influencia del senegales Waris por zona izquierda, es el permanente escape para involucrarse en jugadas de gol y de peligro. Por el otro costado el francés Cabot que con ayuda de su compañero Koffi quiere destronar el medio campo rival y dar frutos a su delantero que no pasa por un buen momento, el africano Moukandjo. Lo que es la defensa es lo más penetrable en materia de goles concebidos, en los últimos cuatro partidos les han convertido ocho goles, una cifra nada aceptable para lo que quieren lograr a final de temporada.

En el partido de Copa de Francia ante el Bordeaux la figura y lo mejor que mostró, fue gracias a su delantero Jeannot, el único que intentó hacer algo diferente, evidenciar que este equipo puede hacer algo innovador, tal vez los resultados no sean los esperados. Pero todavía hay fechas por jugar y la esperanza de salvación está latente.

A levantar cabeza

Es el instante de levantar ante un rival que no pasa por sus mejores días. Los dos golpes recibidos la semana pasada destiñeron lo que se venía haciendo de forma aceptable por las bandas. Algunos de los jugadores no están en su mejor nivel en esta temporada, parece ser que esto y más la actitud que no es la óptima, es la consecuente de estos números que son grises.

Con la baja de Gomis, el delantero N’Jie va a seguir siendo el referente en la parte de adelante, para pelear constantemente con la defensa rustica y pegadora de Lorient. Payet después de jugar un desastroso clásico ante el PSG, supo y concreto revertir esta situación, para así anotar en copa y ganar confianza. Parece ser que los extremos van a ser Thauvin y Payet, que son las balas para gestionar y producir oportunidades para que su equipo vuelva a reencontrarse con tres puntos que lo encaminen por la senda de la victoria. El medio campo está totalmente conectado, Rudi García se encuentra convencido de mantener en esta zona a López y Vainqueur que han podido solventar los flojos minutos de sus compañeros.

Antecedentes entre Lorient y Marsella

El último partido fue el 27 de agosto del 2016 con victoria del Marsella, con tranquilidad consiguió los tres puntos. Ya en Stade Moustoir fue un empate a un gol el 12 de marzo del 2016. La victoria más recordada en este estadio fue en el año 2013, hace cuatro años por un marcador 0-2 a favor de Marsella.

