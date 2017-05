Patrice Garande "Sé que mi equipo es capaz de vencer al Marsella"

Patrice garande cree en su equipo. Foto: smcaen.fr.

Las fechas que restan en la Ligue 1 serán de infarto en la parte baja de la tabla, con muchos equipos que luchan y seguirán luchando hasta el final de la temporada para mantenerse en la máxima división de honor del fútbol francés. De momento, el Bastia y el Nancy Lorraine estarían descendiendo de manera directa, mientras que el Dijon estaría jugando los "play-off" de ascenso y descenso ante el Amiens, tercero en la Ligue 2. Pero el Caen no puede confiarse, porque apenas tiene un punto más que el Dijon, y de no sumar frente al Marsella, podría terminar en zona de descenso tras la jornada 35.

Después de siete partidos sin conocer la victoria y de caer en los últimos cuatro encuentros que ha disputado en el Stade Michel d'Ornano. para este vital encuentro, Patrice Garande va a confiar en los jugadores que se encuentren en mejor forma. "En un partido como este, tenemos que estar enfocados al 100 %. Es bueno para mí contar con diversas opciones".

El entrenador del Caen con los retornos del joven mediocampista Jean Victor Makengo y la la del lateral izquierdo Emmanuel Imorou: "Esta semana, hemos recuperado a jugadores vitales como Makengo y Imorou, ellos entrenaron de manera normal durante toda la semana y esas son buenas noticias". Vincent Bessat y Julien Féret también regresan a la convocatoria tras estar ausentes en la última fecha.

"Llegamos al final de la temporada con la obligación de obtener resultados positivos, con todos los problemas que hemos tenido y sobre todo con los juegos de alto nivel que nos quedan, mi pensamiento es contar con los jugadores que estén al 100% de sus posibilidades. Sé que mi equipo es capaz de vencer al Marsella".

La vueltas de Makengo, Imorou, Bessat y Feret le dan nuevas opciones a Garande de cara al competitivo once que debe sacar mañana para intentar derrotar al Marsella de Rudi García, que viene de siete partidos sin conocer la derrota, con tres triunfos y cuatro empates. "Todavía no he decidido el equipo que va a salir a jugar mañana, después de la sesión de entrenamiento de hoy, me sentaré a pensar en el once, me tomaré mi tiempo".

Caen ya ha demostrado que puede vencer a los rivales más poderosos de la Ligue 1 en el Stade Michel d'Ornano. El 6 de noviembre del año pasado, los de Garande consumaron la primera derrota el Niza en la competición, con anotación de Santini; y a comienzos de este año vencieron en un duro compromiso 3-2 al Lyon, gracias a un doblete de Santini y un gol en contra del francés nacionalizado marfileño Cornet. Ahora los de Patrice Garande deberán de demostrar lo que valen en lo que será un partido clave en la lucha por escaparse del descenso.