Mónaco y Juve, dos maneras de entender el fútbol. Foto: (Twitter AS Monaco)

Eliminatoria muy interesante la que se presenta entre Mónaco y Juventus en estas semifinales de la UEFA Champions League y que dará comienzo este miércoles con el partido de ida en el Stade Louis II del Principado, dando paso a un duelo que tiene mucho para analizar en lo futbolístico, enfrentando a dos equipos muy diferentes en la manera de jugar y de entender este deporte.

El Mónaco de Jardim representa este año la alegría ofensiva, el fútbol de goles, aunque sin descuidar demasiado la defensa, donde cuenta con su particular muro defensivo que pasa más desapercibido debido a la gran producción ofensiva que ofrecen los de arriba, con Falcao y Mbappé como máximos exponentes de ese fútbol de ataque, sin olvidar que el cuadro monegasco cuenta con la gran ventaja de no depender de unos pocos jugadores, ya que con Jardim se puede comprobar que todos participan en el desarrollo del equipo desde el principio de temporada.

Por otro lado, la Juve llega a esta eliminatoria como favorita, si es que se puede hablar de favoritos claros en este tipo de eventos, donde no siempre gana el grande y donde siempre saltan sorpresas que no lo son tanto, ya que equipos como el Mónaco no son fruto de un día, sino que viene trabajando toda la temporada de manera constante para poder plantar cara a equipos como City, Dortmund y Juventus de Turín en la máxima competición europea o al PSG en la Ligue 1.

Mónaco y Juve se enfrentaron recientemente en Champions. Foto: (uefa.com)

Dos estilos opuestos

Los dos equipos llegan en un gran estado de forma a esta eliminatoria de semis en la lucha por ganar una plaza en la gran final de Cardiff. Mientras que los monegascos vienen de eliminar a City y Dortmund tras firmar dos grandes eliminatorias y de ir de menos a más, el equipo turinés viene de dejar fuera en cuartos al Barça de Luis Enrique consiguiendo dejar su portería a cero en ambos partidos, dejando de esta manera seco a uno de los mejores tridentes del fútbol como es la MSN.

El Mónaco anda sobrado de pegada esta temporada, una pegada sólo comparable a la que muestran grandes equipos de Europa como son el propio Barça, el Bayern de Múnich o el Real Madrid. De estos tres grandes sólo sobrevive el equipo de Zinedine Zidane en la Champions tras dejar fuera a otro grande como es el Bayern de Ancelotti. Pero el rival que se le presenta al equipo de Jardim no es un rival sencillo, se trata de otro grande del fútbol europeo de sobra conocido por todos como es la Juve de Massimiliano Allegri.

Los italianos son un auténtico escándalo en defensa, faceta en la que quizá sean el equipo más fuerte de Europa en estos momentos, algo que ya demostraron en la pasada eliminatoria ante el Barça, donde se midieron a un equipo que tiene una facilidad brutal para hacer gol y que sin embargo no fue capaz de perforar la portería de Buffon en 180 minutos de eliminatoria.

Gran trabajo de Allegri consiguiendo una gran disciplina de trabajo de un equipo que cuenta con grandes estrellas en todas las líneas de juego, donde llevan la voz cantante jugadores experimentados como Buffon, Bonucci o Chiellini, además de jugadores menos experimentados pero de gran potencial como es el caso de Dybala, que será el encargado de romper las líneas de juego ante el Mónaco.

Jardim tiene un nuevo reto ante la Juve. Foto: (asmonaco.com)

Vendaval ofensivo VS muro defensivo

Leonardo Jardim está en el punto de mira de grandes clubes de Europa para la temporada que viene, y eso es debido al gran trabajo que viene realizando este curso en el Mónaco, al que ha elevado a los altares del fútbol francés y europeo. Los del Principado lideran la Ligue 1 y están a dos victorias de lograr un título que monopolizaba hasta ahora el PSG, que sólo ha sido capaz de ganar al Mónaco en ambas Copas de Francia, aunque la última victoria fue ante un equipo plagado de suplentes y de canteranos del Mónaco, que estaba ya más pendiente de esta eliminatoria y de sus partidos ligueros.

La gran fortaleza del Mónaco ahora mismo reside en su pareja de ataque Mbappé-Falcao, dos delanteros que están en racha goleadora y en gran estado de forma. El francés ha estallado este año a sus 18 años de edad con un fútbol y un físico explosivos que han causado estragos en las defensas rivales, como fue el caso de City y Dortmund, que sufrieron la explosividad del joven galo, lo que unido a sus grandes actuaciones en Ligue 1 le han puesto en la órbita de los grandes de Europa.

Los italianos son un muro en defensa, con un sistema 4-2-3-1 que está dando grandes resultados a los de Allegri, que ha sabido dar con la tecla en lo táctico, lo que hace a la Juve un equipo muy rocoso y difícil de batir. Aunque al míster italiano también le gusta cambiar de 4 a 3 defensas cuando el partido lo requiere, mostrando la riqueza táctica de la que goza el equipo de Turín. Su particular BBC, con Barzagli, Bonucci y Chiellini, ha dado más de un quebradero de cabeza a los atacantes de Europa, aunque Allegri ha dado paso a una defensa de 4 con Bonucci y Chiellini como centrales, con Daniel Alves y Alex Sandro en los laterales.

Mbappé es la gran revelación este año. Foto: (asmonaco.com)

Los italianos juegan con un doble pivote defensivo en el que Pjanic lleva la manija acompañado por Marchisio o Khedira, según lo requiera el tipo de partido, pero el bosnio es indispensable para Allegri en el medio, con Dybala como enganche indiscutible, donde el argentino rompe líneas con gran facilidad y donde mejor se mueve en el campo, con Cuadrado y Mandzukic abiertos en bandas, donde el croata se ha sabido adaptar a jugar pese a ser un delantero centro. Esa posición tiene dueño claro en la Juve de esta temporada, y este dueño es el argentino Gonzalo Higuaín, fichado del Nápoles tras su grandiosa actuación la pasada temporada, donde batió todos los registros goleadores.

Los italianos tratarán de cerrar bien atrás, algo natural para ellos, buscando el contragolpe con la velocidad de sus hombres de arriba, donde habrá que estar muy atentos a Dybala, hombre clave a la hora de dirigir el ataque. Una gran defensa podría desactivar a la dupla Mbappé-Falcao, con lo que los turineses tendrían bastante ganado.

El cuadro de Jardim podría contar con su 11 de gala ante la Juve, con la duda aún de Sidibé, hombre clave en el lateral derecho, formando una defensa en la que la pareja Glik-Jemerson deberá estar muy atenta a los movimientos de Higuaín y Dybala por el centro. Volverá a jugar junta la pareja Fabinho-Bakayoko, piezas claves este año en el Mónaco formando una roca en el centro del campo, con Lemar y Bernardo Silva creando peligro por las bandas para asistir a la dupla de arriba. Subasic será un muro en la portería, donde ha firmado una gran temporada con paradas de gran calidad.