Previa jornada 36 Ligue 1: todo por resolver en Francia

El Mónaco está muy cerca de ganar la Ligue 1. | Foto: (asmonaco.com)

Nueva jornada liguera en Francia que se presenta como decisiva dada la proximidad del final de la competición, de la que tan sólo restan ya tres jornadas, además del partido aplazado que tendrán que disputar Mónaco y Saint-Étienne debido a la final de Copa que los monegascos perdieron frente al PSG y que obligó a retrasar este encuentro. Partido que podría servirle al Mónaco para ser campeón de la Ligue 1 dado que sólo tiene que sumar seis puntos más para la conquista del título.

La jornada 36 dará comienzo a partir de mañana con la disputa del Saint-Étienne vs Girondins de Burdeos, partido muy interesante ya que ambos están muy igualados en la clasificación y se están jugando una plaza en puestos europeos, plaza que ocupa en estos momentos el Lyon de Genesio y que a buen seguro la va a vender muy cara. El resto de partidos serán disputados entre el sábado y el domingo, destacando un Marsella-Niza muy interesante de ver.

Saint-Étienne - Girondins Burdeos

El partido que da paso a esta jornada número 36 pondrá en liza a dos equipos muy igualados en cuanto a recursos y situación, con un Girondins al alza tras firmar una gran segunda vuelta, que deberá lidiar ante un rival correoso y muy rocoso en su estadio. Ambos equipos se juegan una plaza europea que haría cumplir con los objetivos de ambos equipos. Un triunfo de los visitantes sentenciarían al cuadro de Galtier, que se despediría definitivamente de Europa, y que auparía a los de Burdeos a la cuarta plaza ocupada por el Lyon. El partido se disputará este viernes a partir de las 20:45 horas.

PSG - Bastia

Partido en el que les va la vida a ambos equipos, y es que los dos tienen una necesidad brutal de lograr la victoria para seguir vivos en sus respectivas luchas. Los locales parten como favoritos por varias razones, aunque la necesidad de un Bastia colista que se juega el todo o nada puede sorprender al equipo de Emery, que no puede fallar en casa si no quiere despedirse de una Ligue 1 que no la tiene de cara a estas alturas. Los parisinos deberán vencer y esperar un pinchazo del Mónaco ante el Nancy para seguir manteniendo la ilusión por llevarse el trofeo liguero. El partido se disputará en el Parc des Princes este sábado a partir de las 17:00 horas.

El PSG necesita ganar sí o sí al Bastia. | Foto: (psg.fr)

Nancy - Mónaco

El Nancy recibe al líder en un partido muy similar al PSG - Bastia ya que ambos se juegan la vida por lograr sus objetivos ligueros. Los locales están penúltimos en la tabla pero se encuentran cerca de la zona de salvación, por lo que un triunfo podría ayudarles sobremanera para acercarse a su objetivo de eludir el descenso. El equipo de Jardim por su parte llega con todo tras su batacazo europeo de este miércoles sufrido ante la Juve en casa, lo que no despista a los monegascos en su camino de lograr la Ligue 1, de la que ya está muy cerca. Este encuentro se disputará el sábado a partir de las 20:00 horas.

O. Lyon - Nantes

Los locales se juegan su plaza europea, y lo hace en casa ante un Nantes que se está mostrando como un equipo difícil de batir este año con la llegada al banquillo de Sergio Conçeiçao, por lo que no será un partido sencillo para los de Genesio, que vienen de sufrir un duro revés en semifinales de Europa League tras caer por 4-1 ante el Ajax. Los visitantes no se juegan gran cosa, pero el deseo de seguir creciendo y de hacer las cosas bien pueden dar alas a un equipo que va a más con el tiempo. Este partido se disputará el domingo a partir de las 17:00 horas en la ciudad de Lyon.

Jardim puede hacer campeón al Mónaco en Francia. | Foto: (asmonaco.com)

O. Marsella - Niza

El partido estrella de la jornada 36 será el que enfrente a Olympique de Marsella y Niza en el Vélodrome de la ciudad de la Costa Azul, en un derbi más que interesante entre dos equipos que se juegan el mantener la ilusión por unos objetivos de altura. El equipo de Rudi García ha alzado el vuelo durante la segunda vuelta y se ha acercado a la cuarta plaza que ostenta el Lyon, del que se encuentra a sólo dos puntos, por lo que los marselleses no pueden fallar si quieren asaltar es plaza que da derecho a disputar la Europa League del año que viene. Los visitantes, aunque ya bastante alejados del título, siguen manteniendo posibilidades matemáticas de ser campeón, por lo que Favre y sus hombres tendrán que llevarse los tres puntos para no ceder antes de tiempo y seguir presionando a Mónaco y PSG. Este partido se disputará a partir de las 21:00 horas del domingo en la ciudad de Marsella.