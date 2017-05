A un paso de la gloria 17 años después

AS Mónaco: AS Mónaco: Danijel Subasic, Kamil Glik, Djibril Sidibé, Fabinho, Jemerson , Nabil Dirar, João Moutinho, Thomas Lemar, Bernardo Silva (Andrea Raggi, min. 87), Radamel Falcao (Tiemoué Bakayoko, min. 77), Valère Germain (Kylian Mbappe, min. 81)

AS Nancy: AS Nancy: N’Dy Assembé, Mickaël Chretien, Julien Cétout, Joeffrey Cuffaut, Tobias Badila, Modou Diagné, Faitout Maouassa (Issiar Dia, min. 63), Anthony Robić (Christophe Mandanne, min. 69), Vincent Marchetti (Diallo Guidileye, min. 28), Amine Bassi, Youssouf Hadji

Los tres puntos en juego en el Estadio Stade Marcel Picot se van para Mónaco. La lluvia estuvo presente en Nancy pero ni la presión de la victoria del Paris Saint Germain, ni la derrota contra la Juventus de Turín el pasado miércoles, ha hecho que el AS Mónaco dirigido por Leonardo Jardim hiciera sus deberes y consiguiera una victoria que le hace estar a un partido del campeonato liguero.

El partido comenzó muy favorable para el equipo visitante, dominio total en los primeros 15 minutos donde desde el minuto tres ya iba por delante en el marcador con un gol en propia puerta del defensor del AS Nancy, Tobías Badila. El AS Mónaco se jugaba mucho en esta visita a domicilio tras saber que el equipo de Unay Emery había goleado en su partido, necesitaba la victoria como el comer para seguir soñando con alzarse con el título.

La primera parte estuvo trabada por las faltas y el juego era parado pero ninguno de los dos equipos perdió su juego, obviamente a uno le fue mejor que a otro. El AS Nancy tuvo que hacer el primer cambio obligado tras la lesión de su mediocampista Vicent Marchetti. A los veinticinco minutos de la primera parte, el AS Mónaco manejaba el marcador y el juego con un casi 60% de posesión y estaba claro que el AS Nancy necesitaba un respiro.

A la media hora de juego, Bernando Silva, un cabezazo casi termina en el segundo gol del AS Mónaco. El AS Nancy que se está jugando continuar un año más en la máxima categoría del fútbol francés conseguía tirar a portería pero no con mucho peligro, se puede decir que el portero Danijel Subasic ha tenido un partido tranquilo. En los minutos psicológicos, como lo llaman los expertos del fútbol, el AS Mónaco remataba al equipo local con un gol del extremo derecho Bernardo Silva. Un gran cabezazo del portugués con una magnífica asistencia de Thomas Lemar mataba al AS Nancy. Este partido no se le podía escapar al equipo de Radamel Falcao, Thomas Lemar, Kylian Mbappé y compañía.

Al descanso, el AS Mónaco conseguía llegar con una ventaja de dos goles a cero y una tranquilidad para los 45 minutos restantes. En el otro bando, el AS Nancy tendría que intentar un milagro para remontar al líder pero no fue así.

Al comienzo de la segunda parte, al igual que los primeros 45 minutos, el AS Mónaco manejaba el balón, el juego, hacía correr al AS Nancy y en apenas dos minutos, casi logran dos goles, Valère Germain en el minuto 46 y Thomas Lemar en el minuto 47. Los primeros cinco minutos fueron un tú a tú dónde del casi tres a cero para el AS Mónaco pudo haber sido el dos a uno, si Danijel Subasic no hubiera sacado el gran remate de Youssouf Hadji.

Leonardo Jardim, da las gracias a su afición | Foto: Twitter AS Mónaco

Leonardo Jardim pidió a los suyos más tranquilidad y es lo que ocurrió, el AS Mónaco con un 2-0 prefirió mimar el balón y creando ocasiones cuando tuvieran que llegar. El AS Nancy intentaba de todas maneras posibles pero la suerte no estaba de su parte, la moral de los jugadores no está en condiciones y el apoyo de la afición no logró aumentar las esperanzas de todo el equipo para al menos, conseguir el empate.

Llegando al final de partido, el AS Mónaco tuvo una ocasión que no desperdició y Thomas Lemar hacía el 0-3 con un remate bajo al palo izquierdo y con esto cerraba, si no lo estaba ya de antes el partido. Desde el minuto uno hasta el pitido final, el equipo de Leonardo Jardim ha demostrado porque este AS Mónaco ha llegado dónde ha llegado tanto en Liga como en UEFA Champions League.

Tras finalizar el partido, el camino de ambos equipos se separa y a pensar en el siguiente partido, el AS Mónaco viajará a Turín para jugar la vuelta e intentar dar la campanada contra la ‘Vecchia Signora’ , en Liga recibirá en el Stade Louis II al LOSC Lille y puede convertirse 17 años después en campeón de la Ligue 1. El AS Mónaco tiene un partido menos y se puede permitir un empate y una victoria en sus dos partidos para ser campeón de liga. El AS Nancy viajará a Dijon para enfrentarse al Dijon FC y este partido decidirá o seguirá todo igual por la lucha por la permanencia.