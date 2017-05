Previa O. Marsella - Niza: derbi en la Costa Azul con vistas a Europa

Nueva edición del derbi entre Olympique de Marsella y Niza en la Costa Azul, un derbi al que per se no le hace falta grandes alicientes debido a la gran rivalidad que mantienen ambos conjuntos, pero esta vez los locales tendrán el plus de estar jugándose la cuarta plaza que da acceso a la Europa League del próximo año, lo que obliga a los de Rudi García a vencer ante un Niza que ya no se juega nada, una vez la Ligue 1 se ha vuelto imposible para los de Favre pese a haber sido líderes durante buena parte de la temporada.

Los marselleses llegan en un buen momento de forma pese a haber firmado una temporada un tanto irregular, pese a ello los blanquiazules siguen con opciones de cumplir su objetivo de meterse en plazas europeas, aunque el Lyon no lo está poniendo fácil. Un triunfo ante el Niza en el Vélodrome supondría un gran bálsamo para los locales de cara a acercarse más a esa cuarta plaza, además de lo que supone ganar un derby como este en el aspecto moral y de prestigio, ante un rival que ha hecho un año excelente.

Los de Favre por su parte ya tienen asegurada su tercera plaza hace tiempo y una vez visto como se acababan sus esperanzas de lograr la Ligue 1 los del Allianz Riviera quieren poner el broche de oro con un triunfo de categoría como sería el de ganar al Marsella. Una buena muestra de la poca relajación que tiene el equipo es la victoria clara lograda ante el PSG en la pasada jornada por 3-1, donde dejaron a las claras que no están de vacaciones.

El Niza viene de ganar al PSG por 3-1. | Foto: (ligue1.com)

Europa está en juego

El duelo se presenta como definitivo para los marselleses, ya que a falta de tan sólo tres jornadas contando con la presente, los del Vélodrome se juegan todas las opciones que les quedan por lograr una plaza europea que ahora mismo se encuentra a 5 puntos y que ostenta el Olympique de Lyon. Una victoria ante el Niza es el único camino si quieren mantener opciones de arrebatarle el puesto a los de Genesio.

El equipo marsellés se reforzó de manera importante en el mercado invernal y cuenta con un equipo de garantías para llevarse los tres puntos ante el Niza en el derbi. García contará con los Thauvin, Payet, Gomis, Evra y Maxime López, entre otros, para conseguir un triunfo vital ante un Niza que llega sin presión y con una victoria de categoría lograda ante el PSG en el Riviera la pasada jornada donde dio un repaso a los parisinos en un partido de alta tensión, al igual que el de este domingo.

Los de Favre llegan con un Balotelli como principal amenaza en ataque, y es que el italiano no deja de sorprender a propios y extraños tras firmar una gran temporada en su llegada a la Ligue 1 este año, haciendo un buen número de goles, alguno de ellos de bella factura y de gran importancia para su equipo.

Súper Mario ya fue una pesadilla en la ida. | Foto: (ligue1.com)

Un derbi de altura

El partido entre Marsella y Niza no va a ser un derby cualquiera, pese a que los de Favre ya no se juegan gran cosa, más allá de llevarse el derby y dejar al Marsella fuera de Europa la próxima temporada. Por tanto, los visitantes podrán jugar con el nerviosismo y la ansiedad del cuadro de Rudi García, lo que da una ligera ventaja en el aspecto psicológico a Balotelli y compañía, ante un OM que tendrá que morder desde el primer minuto y buscar el gol sin desesperarse demasiado, confiando en hombres que vienen realizando una gran temporada, como son los casos de Maxime López, Thauvin y Gomis, que deberá afinar puntería como viene haciendo a lo largo de la temporada.

La clave será el duelo en las dos áreas, entre dos grandes goleadores como son Balotelli y el propio Gomis, que mantienen su lucha entre los máximos artilleros. No hay que olvidar tampoco la segunda línea de ambos equipos, donde encontramos jugadores de gran talento, que han explotado su mejor fútbol este año, como son los casos de Thauvin o López por el Marsella, o Cyprien y Belhanda en el Niza.

El Marsella quizá tenga su punto débil a la hora de aprovechar más sus ocasiones de gol, mientras que el Niza deberá hacer frente a una muralla defensiva como es la del Marsella cuando juega en casa, donde sólo ha cedido dos derrotas y ha encajado tan sólo 12 goles en el Vélodrome, aunque la línea defensiva del Niza tampoco suele regalar nada atrás, por lo que se podrá ver un duelo de gran nivel tanto en defensa como en ataque, sin olvidar el otro gran atractivo en el centro del campo, lleno de grandes jugadores que están en un gran estado de forma.

Gomis será de vital importancia en ataque. | Foto: (ligue1.com)

Posibles alineaciones