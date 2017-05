El Olympique de Lyon, liderado por Alexandre Lacazette, buscará una remontada histórica

Google Plus

Alexandre Lacazette celebrando un gol con sus compañeros | Foto: Web oficial Olympique de Lyon

El equipo holandés viene con una bala gastada bien aprovechada, no se puede decir lo mismo de los chicos de Lyon, que vieron cómo la primera bala se desperdiciaba en Amsterdam. Esta competición europea le sienta bien al Ajax, 21 goles a favor y más de la mitad, exactamente un 61,90% de los goles es gracias al tridente Dolberg (5), Traoré (4) y Younes (4). Un promedio muy bueno para los holandeses con un 1,61 gol por partido. El Lyon cuenta con menos goles a favor en esta competición, pero ha hecho un trabajo magnífico los de Bruno Génésio que han logrado anotar 24 goles en todos los partidos europeos de los pies de Mathieu Valbuena (1), Nabil Fekir (4) y de uno de los delanteros más queridos por media Europa, Alexandre Lacazette (4). El 69,23% de los goles de Les Lions han sido de estos guerreros. un promedio de 1,84 goles por partido para los de Bruno Génésio.

En cuanto a los números negativos, desde que ambos están en la Europa League, en dieciseisavos se incorporó el equipo francés, el Ajax ha encajado 6 goles en 7 partidos, un promedio de 0,85 gol por partido, un gran número que baja del gol por partido y más bueno tras la marcha de Jasper Cillessen al FC Barcelona. Contando toda la fase de grupos y las eliminatorias (12 goles), el promedio seguiría siendo menor a un gol por partido, 0,92. Por parte del Lyon encajó 13 goles en las rondas eliminatorias, lo que da un promedio de casi dos goles por partido, 1,85. Con la fase de grupos de la UEFA Champions League, sería 16 goles, lo que supera los dos goles por partido, un total de 2,28, número bastantes negativos para el Olympique de Lyon. Un dato significante para este partido es que, desde el 16 de febrero, tanto el Ajax de Amsterdam como el Olympique de Lyon han visto portería de manera notable. Un dato que transmite que este jueves ambos equipos nos deleitaran con un buen juego y sobre todo con goles.

Tifo mostrado por la afición del Olympique de Lyon | Foto: Web oficial Olympique de Lyon

El Parc Olympique Lyonnais se vestirá de gala para cerrar las semifinales que meten, de momento, al Ajax con un pie y medio en la final tras imponerse con un contundente 4-1 el jueves pasado. Pero esto es fútbol, algo mágico y todo puede ocurrir, desde lo más probable a lo más improbable. La aventura europea del Olympique de Lyon comenzó en la categoría que a cada jugador le enamora el himno de la UEFA Champions League. Las visitas eran complicadas, Sevilla, Turín y la más asequible era Zagreb. Desde que dio arranque, los favoritos a la siguiente fase era el equipo hispalense y turinés. El Olympique de Lyon se conformó con un tercer puesto que le ha hecho llegar a estar entre los ocho mejores equipos de Europa, contando UEFA Champions League y Europa League.

Bruno Génésio compareciendo ante los medios de comunicación | Foto: Twitter oficial Olympique de Lyon

Los de Bruno Génésio tienen antecedentes para creer en una remontada que ahora mismo parece de locos. La más cercana y conocida del fútbol europeo fue la disputada entre el Paris Saint Germain y el Fútbol Club Barcelona. Un 4-0 en el Parque de los Príncipes se daba por hecha la clasificación del equipo parisino pero una noche mágica en el Camp Nou provocó una remontada histórica endosando un set, 6-1. Si volamos un año atrás, el Real Madrid logró una remontada, que se veía más probable pero el run-run estaba presente desde el comienzo del partido y de un 2-0 en Alemania, a una nueva noche histórica en el Santiago Bernabéu y de Cristiano Ronaldo que lograron la remontada con un 3-0. La comparación entre Lyon y Real Madrid o FC Barcelona es ridícula debido a la gran diferencia de presupuesto de cada club pero los tres equipos juegan al mismo deporte que enamora al mundo, FÚTBOL. Los franceses buscarán desde el minuto 1, junto a su afición que está dispuesta a ser el jugador número 12 del partido, lograr una remontada que les lleve a la final de Estocolmo el próximo 24 de mayo. El “killer” Alexandre Lacazette acompañado por Mathieu Valbuena y Nebil Fekir, goleadores del equipo francés tanto en liga como en Europa, intentará derrumbar desde el primer minuto a un Ajax que este año puede lograr un doblete, liga y Europa League.

El Ajax no ha logrado que nadie saque los tres puntos de su feudo, pero a domicilio cambia, ha ganado 1 de 6 partidos. En el caso del Olympique de Lyon, llegó a dieciseisavos de final tras clasificarse tercero del grupo H de la UEFA Champions League. De 7 partidos, solo ha perdido dos partidos, ha conseguido 4 victorias, tres de ellas de una manera abultada y ha empatado un solo partido.

Once titular del Olympique de Lyon frente a la Juventus | Foto: Twitter oficial Olympique de Lyon

No está siendo una temporada de tirar cohetes para el equipo francés, cuarto en la Ligue 1 y casi eliminado de Europa. Muchos se preguntan dónde quedó ese Olympique de Lyon que año tras año lograba eliminar a un Real Madrid llamado “Los Galácticos blancos”. Muchos echan en falta a Juninho Pernambucano, Karim Benzema, Lisandro López y compañía, ese Olympique de Lyon que ganó siete ligas consecutivas. El “nuevo” Olympique de Lyon ha optado por la juventud, por la rapidez, como por ejemplo Tolisso, Nabil Fekir o Alexandre Lacazette. Es un equipo de futuro. En comparación del equipo holandés, es un equipo muy joven, pocos jugadores superan los 27 años. El Ajax, dirigido por Peter Bosz cuenta con una gran ventaja para el partido, pero darán el 100% para que no les ocurra lo mismo que al equipo paresino, de tocar el cielo a caer al infierno de la eliminación. El danés Kasper Dolberg lidera la zona atacante acompañado de Bertrand Isidore Traoré y Amin Younes y no es casualidad que los tres fueron los responsables de la gran victoria holandesa. La velocidad eléctrica de Hakim Ziyech por la banda izquierda dio mucho dolor de cabeza al veterano defensor francés, Jérémy Morel, que poco pudo hacer cada vez que el extremo marroquí cogía el esférico y corría la banda izquierda.

Nabil Fekir conduciendo el esférico frente al Ajax | Foto: Twitter oficial Olympique de Lyon

Ambos equipos llegan con casi los mismos goles encajados, 12 goles encajados para el Ajax mientras que el Olympique de Lyon le han marcado 13 goles. Tanto Bruno Génésio como Peter Bosz confían en sus armas de defensa, sin embargo, cada uno las utilizará para defenderse de cosas muy distintas. Por parte del Olympique de Lyon, un gol del equipo holandés los dejaría totalmente eliminados salvo un milagro. Para el Ajax evitar un gol tempranero sería lo esencial y daría tranquilidad a su entrenador, pero sobre todo a su afición que ya ven bien viajar a Estocolmo a una nueva final europea tras 21 años en la sombra de los mejores.

Este jueves a las 21:05 rodará el balón por el verde y alrededor de unas dos horas, se conocerá si Francia u Holanda cuenta con un equipo en la gran final de la UEFA Europa League.