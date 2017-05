Mónaco y un triunfo que lo deja al acecho del título

Google Plus

El Mónaco festeja el segundo gol frente al Lille. Foto: Twitter oficial del Mónaco.

La temporada 2.016/2.017 cada vez está más cerca de llegar a su fin. Este fin de semana se jugó la jornada número 37, en la que si el Mónaco ganaba y el PSG no, podía ser el nuevo campeón de la Liga. Además, se podía definir el ingreso a UEFA Europa League, como también se podía sentenciar si algún equipo la temporada que viene será parte de la Ligue 2 con su descenso.

Mucha expectativa genera estas últimas jornadas para saber si finalmente, el AS Mónaco podrá consagrarse campeón, o si el París Saint Germain podría conseguir su título número cinco de forma consecutiva, para poder igualar la racha del Olympique de Lyon que pudo conseguir siete títulos seguidos desde el año 2.002 hasta el 2.008.

Al final de la fecha, el conjunto del principado se encuentra líder del torneo con 89 puntos, seguido muy cerca por el PSG con 86 que tiene un partido más. Más lejos se encuentra el OGC Niza con 77 unidades, seguido por el Olympique de Lyon con 66 en los primeros cuatro lugares.

Este miércoles, en su estadio, a falta de dos partidos por jugar para el conjunto de Leonardo Jardim, deberá enfrentar al Saint- Étenne en el partido que fue postergado, y si lo consigue aunque sea un punto, será el nuevo campeón de la Ligue 1.

Un Mónaco imparable

En su estadio, debía enfrentar a un equipo que estaba en mitad de tabla, que su único objetivo es sumar puntos y el Mónaco solamente de ganar en la cabeza para ser campeón de la Ligue 1.

Le bastaron solamente seis minutos para mostrar superioridad frente a su rival el Lille. En ese minuto, Radamel Falcao García, luego se un centro de Thomas Lemar desde la izquierda, para la cabeza del colombiano, sólo para que anote el 1-0.

A los 45, luego de una sensacional jugada de una de las figuras del equipo, de los más desequilibrantes en el ataque para el conjunto de Jardim que marca la diferencia y explican el gran momento del Mónaco, Kylian Mbappé desborda desde el lado derecho para que Bernardo Silva solamente tenga que empujar la pelota y anote el segundo gol del partido.

Si hay algo para destacar en donde se vio el mejor momento del equipo de Leonardo de Jardim, es cuando los mediocampistas buscan a Mbappé, para que el juvenil estando por derecha o por izquierda logre desequilibrar por los costados para tirar el centro hasta el nueve de área solamente tenga que definir. Y eso fue lo que paso en el tercero. Thomas Lemar, habilita desde la izquierda a Mbappé, el francés para el ex Manchester United, defina frente al arquero y llegue a los 21 goles en el torneo.

Al final del partido, en el Mónaco se mostró superior y justificando el triunfo en el partido, como en la temporada, solamente quedaba un gol de Junior Alonso para sentenciar el 4-0 final.

El PSG ganó y no pierde las esperanzas

El Saint Etienne le tocaba recibir a un Paris Saint Germain con la esperanza de que si ganaba y triunfaba en la semana frente al Mónaco, podría tener la oportunidad de ponerse a tres puntos del Olympique de Marsella en la lucha de la clasificación a la UEFA Europa League. Pero claro, a los equipos que debía enfrentar eran los mejores de la Liga y son los que luchan por el título.

Los de Unai Emery no dejaron ilusionar a los de Christophe Galtier. Ya a los dos minutos del partido, el goleador del campeonato Edinson Cavani, anotaba el primer gol del partido, luego de una asistencia de Maxwell. Lucas fue el encargado de poner el 2-0 parcial en el final de la primera mitad luego de que Verratti le de un pase largo desde su propio campo.

En el segundo tiempo, Otra vez Cavani y Lucas anotaron el cuatro a cero y Draxler en el último minuto del partido, sentenció el 5-0 final luego de una asistencia de Giovanni Lo Celso.

"Les verts", con este resultado, se quedó afuera de la próxima Europa League, mientras que el PSG solamente debe ganar su último partido frente SM Caen y esperar que no gane el Mónaco sus dos partidos.

Por un lugar en la UEFA Europa League

Definiendo la próxima entrada a la próxima Europa League, se enfrentaban en Estadio Matmut Atlantique, el Olympique de Marsell y el Girondins Bordeaux.

Ambos equipos se encuentran a un punto de diferencia y necesitaban un triunfo para, en el caso del Marsella estirar la ventaja a cuatro, o en el del Bourdeux, pasar a su rival de turno. Pero eso no pasó. Todo quedó igual ya que el partido terminó igualado 1-1 con goles de Diego Rolan para el local y para el visitante anotó Bafétimbi Gomis.

Con este resultado, solamente queda esperar a la última jornada en la que si el Marsella le gana al Bastia, ya estará clasificado a la Europa.

El AS Nancy Lorraine, muy cerca del descenso.

En las zonas de abajo, esta todo mucho más apretado entre el Bastia, que hasta hace unas fechas estaba último en la tabla; el Lorient, el Caen, o el Dijon, están todos muy cerca y hay dos puntos de diferencia en lo que todo puede pasar en la fecha que queda.

La única certeza que es que el AS Nancy Lorraine, necesita un milagro para jugar en la Ligue 1 la próxima temporada, luego de perder por 2-0 frente a uno de sus rivales directos, el Dijon. Sólo, le queda ganar frente al Saint-Étienne y que el Bastia no le gane al Marsella, o que Lorient no sume ni un punto cuando reciba al bourdeaux, para llegar a la zona de Play-Off por descenso.

En esta fecha entre todos estos equipos, el Caen perdió frente al Rennes y el Loriente frente al Bastia.

El resto de los partidos

El Niza, que en un momento estuvo en la lucha por el título pero se quedó, perdió 2-0 contra el Angers en condición de local. El Olympique de Lyon, venció al Montpellier en condición de visitante por 3-1. El Metz y el Toulouse igualaron 1-1- Y por último, el Nantes goleó 4-1 al Guingamp.