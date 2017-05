Aulas busca nuevo director deportivo para el Lyon

Aulas busca nuevo director deportivo. | Foto: (ligue1.com)

Jean-Michel Aulas, actual presidente del Olympique de Lyon, habló este martes en rueda de prensa para confirmar que está en la búsqueda de un nuevo director o técnico deportivo para su equipo, además de confirmar la continuidad de Bruno Genesio, actual entrenador del equipo francés.

El presidente habló sobre las futuras novedades en la dirección deportiva del club en las instalaciones del conjunto del Ródano: "Incluso si no se toma ninguna decisión, si tuviera que tomar hoy una decisión, mi idea sería elegir a alguien de la casa que haya participado en aventuras anteriores y aporte credibilidad. En el plan de organización deportiva, vamos a hacer una serie de cosas, tratando de volver a tener gente que tenga mentalidad ganadora".

Sobre los rumores que se ciernen sobre la posibilidad del retorno de una leyenda del club como Juninho en calidad de nuevo técnico deportivo, el presidente del Lyon comentó: "¿Por qué no? No he hablado con él, no se si estaría interesado y no hemos tenido contacto. Sin embargo, podría encajar en el perfil de nuevo director o técnico deportivo".

Lacombe y Houllier

Sobre los dos técnicos deportivos que siguen a día de hoy en la estructura del club, Aulas admitió: "Tal vez los dos sean cambiados. La contribución de Houllier fue positiva en muchas cosas, sin embargo, él estaba para llevarnos vis-a-vis en la UEFA y en el mundo internacional. Con él, vamos a reformar la academia. Gerard nos ha ayudado a hacer un plan de diez años para ser un líder, como siempre ha sido, en futuras academias".

Sobre la conflictiva relación entre Lacombe y Houllier, el presidente comentó: "¿Es que la relación entre Lacombe y Houllier era buena? Era cero. No va a durar, se va a cambiar. Estoy convencido de que hay que cambiar esta situación. Tal vez se marchen los dos, va a haber cambios".