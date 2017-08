¿Qué le puede aportar Neymar al PSG?

Neymar deja Barcelona y el PSG es el nuevo desafío de su carrera | Foto: Barcelona Twitter

Es un hecho. Neymar llegará a Paris en las próximas horas y se convertirá en nuevo jugador del PSG, pese a las negativas del Barcelona y de La Liga, quienes quieren denunciar a la institución parisina por romper el ‘fair play’ financiero, algo que podría quedar en la lona, puesto que el brasileño ha activado él mismo su cláusula de rescisión para marcharse del conjunto catalán.

Luego de no haber participado de la sesión de entrenamiento del miércoles, Neymar solo se limitó a saludar a sus ahora ex compañeros de equipo y se espera que arribe a Paris para firmar su vínculo con el PSG al día siguiente. El brasileño le anunció a los futbolistas del Barcelona que ya no sería parte del equipo, luego de una tormentosa resolución de su caso, involucrando un silencio absoluto por parte de Neymar, amenazas de denuncias por el lado de los directivos ‘blaugranas’ y de La Liga, hasta peleas con sus propios compañeros, como la que ocurrió con Nelson Semedo, algo que dio pruebas fehacientes de que la mente del ex de Santos ya estaba en otro lugar.

Wagner Ribeiro, mánager de Neymar, reconoció que la presentación del futbolista tendría lugar esta semana, luego de regresar este pasado martes de una operación comercial en China, por lo que se presume que, a más tardar, la próxima semana, Neymar será oficialmente nuevo jugador del Paris Saint Germain.

La mítica 'MSN' queda desarmada con la partida de Neymar | Foto: Barcelona Web

Salteados los escándalos y todo el alboroto que generó su llegada, en la capital de Francia deberán preguntarse cómo aprovechar al máximo lo que puede otorgar un futbolista que era señalado como el sucesor de Lionel Messi en el Barcelona, ni más ni menos. Borrado eso de su palmarés, ahora tendrá que impresionar en un fútbol distinto, que ha albergado a muchas figuras a lo largo de los años, con un equipo que es potencia absoluta a nivel local, pero que en Europa aún no ha logrado impresionar.

Neymar lo sabe de primera mano, ya que fue una de las figuras de aquella memorable remontada del Barcelona en el Camp Nou frente al PSG, el antecedente más inmediato y más catastrófico del equipo francés en una competencia europea, algo que sin duda caló hondo en su dirigencia como para que sonaran nombres del calibre de Neymar, Alexis Sánchez, o incluso el de Kylian Mbappé, juvenil estrella del Mónaco.

PSG viene de una muy mala temporada | Foto: UEFA Web

Ahora el dilema lo tendrá Unai Emery, quien deberá acomodar al equipo a gusto y placer de Neymar, para exprimir al máximo la habilidad del futbolista. Jugadores de calidad no le faltan al PSG, incluso el dato curioso es que el brasileño podría seguir formando tridente con un uruguayo y un argentino, en este caso, Edinson Cavani y Ángel Di María. El ex Real Madrid es uno de los apuntados para abandonar las filas del club parisino, pero de quedarse podría formar una gran dupla de desborde y regate que sea capaz de asistir al goleador, Cavani, a quien se vio muy en solitario y despegado del resto del equipo en el partido de la Supercopa de Francia.

De esta forma, el tridente Neymar-Cavani-Di María puede ser una gran opción para Emery, con tres hombres de basta experiencia, reforzados con futbolistas como Marco Verratti y Blaise Matuidi a sus espaldas, además de la reciente adquisición de Dani Alves por la banda derecha, un jugador que sabe cómo sacar el máximo provecho de los mejores, ya demostrado durante sus etapas en Barcelona y Juventus. El defensor brasileño cubrió una posición bastante desconocida para él como lo fue la de extremo por la derecha, donde tuvo un buen papel, incluso logró una asistencia en el gol de Rabiot, pero estuvo muy desconectado y poco participativo, algo que jugar por la banda como defensor le permite cambiar, participando más en el juego y siendo más importante en la creación de la jugada, no tanto en la finalización. Igualmente, el tremendo calado del brasileño lo convirtió en hombre del partido, anotando un libre directo impresionante.

Cavani y Di María pueden ser los nuevos socios de Neymar | Foto: PSG Web

Con todos estos elementos, el PSG puede permitirse soñar con una participación más que destacada en la UEFA Champions League, el principal objetivo del equipo de Unai Emery, que deberá borrar el mal trago que fue la última temporada con la estrepitosa caída en el Camp Nou y la derrota en Ligue 1 a manos del Mónaco.