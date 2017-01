Messaoud Ali, listo para reivindicarse

Google Plus

Foto: www.vaterland.li

El NEC Nijmegen, duodécimo clasificado de la liga de los Países Bajos, ha reforzado su plantilla con el todocampista Ali Messaoud, procedente del FC Vaduz, llega en calidad de cedido. Nacido en la capital de Holanda, posee también la nacionalidad marroquí. Es internacional sub-20 con la selección de su país de origen. Su cesión al NEC no será su primera experiencia en la Eredivisie, puesto que antes de fichar por el club de la capital de Liechtenstein, formó parte de las filas del AZ Alkmaar y del Willem II, respectivamente.

Con su incorporación, el equipo dirigido por el germano-holandés Peter Hyballa, ganará a un jugador muy polivalente, puede rendir en cualquier posición ofensiva. A lo largo de su carrera ha jugado como mediocentro, delantero, extremo en ambas bandas, sin embargo; su posición habitual y natural, es la de mediapunta. Una de sus principales habilidades, es el manejo de balón aunque también realiza de manera óptima la distribución del juego. Pese a no ser una de sus facetas más destacables, Ali, no se lo piensa dos veces cuando se encuentra frente al cancerbero rival. Sus cifras goleadoras, no son nada malas para ser un media punta.

Desde que saliera de su país natal, Messaoud no ha jugado todo lo que a el le hubiera gustado. Pese a que en su primera temporada en Suiza disputó 22 partidos del campeonato liguero, tan sólo jugó los 90 minutos en un encuentro. En la mayoría de encuentros, o bien era sustituido al poco de iniciar el segundo tiempo, o bien, era reserva. Su segundo año en el conjunto de Vaduz, ha sido desastroso. Tan sólo ha jugado media temporada, en la que tan sólo ha disputado un total de cuatro partidos ligueros, una cifra que no ha contentado en absoluto a Ali. El, acoge esta nueva etapa en Holanda, como una oportunidad para volver a poner rumbo a su carrera. Ojalá pueda lograrlo.