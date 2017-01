Maduro y Van der Laan con pie y medio fuera de Groningen | Foto: FC Groningen

Hedwiges Maduro y Martijn van der Laan, ya no están en los planes de su entrenador Ernest Faber para la segunda parte del campeonato defendiendo la elástica verdiblanco. Durante el tramo disputado ya de temporada, se vio claramente que ninguno de los jugadores han disfrutado de los minutos necesarios para estar satisfechos. Sin embargo, el detonante que ha hecho que ambos tengan que buscarse equipo lejos de Groninga fue no estar incluidos en la lista de convocados para los dos amistosos contra Almere City (disputado ayer) y TSG 1899 Hoffenheim (domingo).

El técnico tulipán respondió a los medios sobre la situación de ambos futbolistas: "Tuve una conversación con los dos jugadores. Su futuro está básicamente en otro lugar y que, posiblemente, dejarán el club en el corto plazo. Por lo tanto, no estarán disponibles para los viajes hacia Almere y Hoffenheim '', destacó Faber.

Lo que parece obvio, que pese a que ambos se encuentren en una incómoda situación, todo apunta a que no tendrán problemas para encontrar acomodo, ya que ambos jugadores gozan de mucha experiencia en la Eredivisie. Por otro lado, el precio no será un obstáculos, sendos jugadores no tienen contratos de larga duración. Maduro finaliza su vinculación con el Groningen este verano, mientras que Van der Laan finaliza su contrato en Junio del año que viene. Con lo cual, la armada verdiblanca no pedirá una suma excesiva por el traspaso de los futbolistas. Por último, el entrenador neerlandés finalizó este tema de manera tajante.

"Hasta que Maduro como Van der Laan no hayan encontrado a un nuevo club, seguirán entrenando de forma habitual en Groningen junto con sus compañeros. Es un trato que deben de recibir como profesionales como son, pero no voy a confiar en ellos para los próximos partidos. Por lo tanto, no viajan con nosotros esta semana '', de esta manera tan clara se expresaba Faber ante los medios.