El césped del Heracles, la anécdota de la jornada 18. Foto: Eredivisie

El pasado sábado, el Heracles Almelo recibía la visita del Groningen, en un partido entre dos rivales muy similares y que se encontraban en la zona media de la tabla. Una victoria les haría soñar con los puestos de Play-offs de Europa League, mientras que una derrota hace que vean los puestos de descenso. Sin embargo, los locales tuvieron una desastrosa primera mitad encajando tres goles en tan solo nueve minutos. Los aficionados estaban muy enfadados y empezaron a expresar su malestar después del bochorno que estaban viviendo. Una vez pitado el tiempo de descanso, se produjo la anécdota de esta novedosa jornada 18. Cuando el operario, salió en el entretiempo para borrar una capa de nieve de la cancha con su arado, dejó un diseño muy distintivo y un propósito para las cámaras de televisión. Este trabajador del club, encargado del césped dejó en el centro del campo, aproximadamente, la silueta de un pene.

El césped de Heracles. Foto: FOX

Una vez reanudado el juego, los aficionados no podían de dejar la expresión de sorpresa tras ver lo que sucedía en el campo y no precisamente en los jugadores. Está claro que este no se trataba de un accidente, ni tampoco inspiró a los aurinegros en la segunda mitad para luchar por la épica remontada. No obstante, el Groningen aumentó su ventaja a 4-0 antes de que el Heracles anotara el gol del honor en los minutos finales. Las imágenes que captaron FOX, seguro que quedará para la posteridad en la Eredivisie. En las redes sociales se ha podido observar todo tipo de opiniones y puntos de vista. En algunos casos se han encontrado auténtica genialidades, gracias a la imaginación de la gente.

Por otro lado, aún no ha habido declaración de los empleados ni por parte del club, tampoco parecen que vayan a pronunciarse por este hecho, aunque ha creado mucha controversía en la opinión del respetable del Heracles. Gran parte de la afición lo vio como un hecho innecesario y que no daba lugar al humor después de la goleada que estaban sufriendo en su casa. Sea un hecho cómico o de mal gusto, lo que está claro que el Polman Stadion ha sido protagonista esta semana por convertirse en la anécdota de la jornada 18 de la máxima categoría holandesa.