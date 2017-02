La Eredivisie en la Copa África 2017 Foto: FCF

Es un clásico que cada dos años en estas fechas se tenga muy presente un torneo tan importante como la Copa África de Naciones. Pese a que el nivel de la competición (sobre todo en las primeras fases del torneo) es bastante bajo, no dejan de salir jugadores muy prometedores que acaban utilizando esta competición como escaparate. De un lugar donde salen futuras promesas, esta vez a nivel de selecciones, aparece otro lugar, donde su "late motiv" es la cantidad de estrellas que crean cada año, se trata de la Eredivisie. Y es que la vinculación entre ambos campeonatos es más similar de lo que parece. Muchos son los ejemplos de jugadores que han triunfado en la Eredivisie y han sido indiscutibles para su selección también. Jugadores de la categoría de Finidi George, Nwankwo Kanu o de forma más contemporánea Wilfried Bony.

Por esta tradicional vinculación entre la Eredivisie y la Copa África, desde Holanda VAVEL se ha realizado un profundo estudio de los jugadores que han participado en la CAN 2017 y pertenecen a un club de la máxima categoría neerlandesa. Se trata, concretamente de cuatro jugadores: Bertrand Traoré (Ajax / Burkina Faso), Wilfried Kanon (ADO / Costa de Marfil), Karim El Ahmadi (Feyenoord / Marruecos)) y Marvelous Nakamba (Vitesse / Zimbabwe).

Bertrand Traoré (Ajax / Burkina Faso)​

Después de seis años de espera para poder estrenarse en la Copa de África, este ha sido el año de Bertrand Traoré. Después de los dos empates que obtuvo Burkina Faso en la fase de grupos, finalmente lograron vencer a Guinea-Bisáu por dos goles, uno de ellos de Traoré, quien acabó siendo el hombre del partido. En el primer partido, contra Camerún, se podría decir que Traoré no hizo lo que se esperaba de él. Sin embargo, contra Gabón logró reivindicarse y completó un muy buen encuentro. Ya en Cuartos de final, Burkina Faso y Bertrand Traoré se enfrentaron a Túnez, ganando por 2-0. Quizás muchos no lo esperaban, pero Burkina Faso había llegado a la semifinal del torneo, y esperaban emocionados al adversario, Egipto. Tras un partido igualadísimo, quedaba todo por decidirse en la ronda de penaltis, donde, casualidad o no, Traoré fue el encargado de lanzar el penalti que, o bien significaba empatar, o decir adiós a la final. Tristemente, el jugador del Ajax falló el penalti, y con la cabeza gacha veía cómo el tren que le podría haber llevado a la final se alejaba, llevando a la selección de Egipto en su interior. Tras este resultado, lo único que quedaba era la batalla por el tercer puesto contra Ghana. Una vez más, Burkina Faso dio la sorpresa y se acabó llevando la merecida medalla de bronce. Tras haber disputado el torneo que tanto ansiaba, Traoré vuelve a Ámsterdam no sólo con la medalla de bronce, sino con las pilas recargadas al máximo para ayudar al Ajax en su lucha por la Eredivisie. No obstante, con las buenas actuaciones de Justin Kluivert y el fichaje de David Neres, nada está hecho para Traoré.

Wilfried Kanon (ADO / Costa de Marfil)

Wilfred Kanon, defensor del ADO den Haag, fue uno de los nombres más importantes en Costa de Marfil. Titular en su equipo, lleva tres jornadas sin poder estar disponible para los de Željko Petrović y se ha notado, desde la victoria ante el Sparta de Rotterdam (último partido donde estuvo presente), no han vuelto a ganar, ni siquiera empatar. En Costa de Marfil también es un fijo y a pesar de que el combinado marfileño no hizo una gran Copa de África, Kanon fue uno de los más destacados.

El joven central de 23 años ya estuvo presente en la Copa de África ganada por Costa de Marfil en 2015 ante Ghana por 9 a 8 en penaltis. Jugando de lateral derecho en el ADO, en esta competición africana lo ha hecho en dos posiciones diferentes, de central y de lateral izquierdo. Costa de Marfil no pasó de la fase de grupos. No venció a ningún rival. Togo, República Democrática del Congo y Marruecos eran sus contrincantes y los marfileños partían como favoritos. Kanon disputó los 90 minutos de todos los partidos: 0-0 ante Togo, 2-2 frente a la RD del Congo y 1-0 ante Marruecos, siendo el defensa más destacado evitando la goleada marroquí.

Con estos tres partidos suma un total de 17 con la selección, consiguiendo un gol en la victoria en semifinales ante la RD del Congo (1-3). Corto pasó por a Copa África de 2017, pero haciéndose un nombre poco a poco, su polivalencia y juventud le harán llegar lejos tanto en clubs como en la selección nacional.

Karim El Ahmadi (Feyenoord / Marruecos)

Karim El Ahmadi, un guerrero que no pudo demostrar toda su capacidad goleadora. El experimentado mediocentro del Feyenoord no tuvo una gran actuación con Marruecos en la Copa de África.

El Ahmadi debutó en 2008 con la selección de Marruecos, ha sido convocado 26 veces y anotó 1 gol. En la última edición de la Copa de África que se celebró en Gabón disputó cuatro encuentros, no cumplió con sus objetivos, y a sus 32 años será muy complejo que pueda saldarlo aunque le resta la clasificación africana 2019 en el horizonte. El experimentado jugador del Feyenoord volvió a la Eredivisie con las manos vacías, la selección marroquí actualmente cuenta con una generación extraordinaria de futbolistas y no dio talla tras perder un encuentro muy disputado ante Egipto en los Cuartos de final.

En la Eredivisie reapareció en la victoria ante FC Twente en condición de visitante, eso fue una historia aparte. El jugador marroquí se quedó con un recuerdo poco grato del máximo certamen africano de selecciones. Tampoco tuvo fue determinante en la fugaz campaña con su selección. Dentro cuatro meses sostendrá un amistoso ante el anfitrión y defensor del título, Camerún en una sede y horario por confirmarse.

Algunos aficionados al fútbol nos preguntamos ¿Karim El Ahmadi podrá cobrarse su revancha en la clasificación africana 2019? En este maravilloso deporte todo es relativo, Marruecos aún no tuvo un papel convincente en torneos importantes en los últimos 20 años y por la calidad de jugadores que integran el seleccionado esperemos que puedan tomarse revancha con miras a la próxima Copa del Mundo a celebrarse en Rusia.

Marvelous Nakamba (Vitesse / Zimbabwe)

Marvelous Nakamba, es el representante de la Eredivisie que menos minutos ha disputado durante esta edición de la CAN. El zimbabuense ha disputado dos de los tres encuentros jugados por su selección en los que en ambos ha sido titular. Pese no haber contado para su técnico en el primer partido,para el primer encuentro en el que empataron a dos frente Argelia, una de las favoritas, Nakamba disputó los 90 minutos en los dos siguientes choques. En estos dos partidos, jugó en dos posiciones un tanto opuestas. En la derrota frente a Senegal, jugó por delante de los centrales, como pivote, su posición natural, no obstante; en la derrota frente a Túnez, lo hizo como enganche. En este partido su equipo logró anotar dos goles, sin embargo; su aportación fue mas bien nula. Tras el primer partido, su selección no pudo competir de tú a tú ninguno de sus dos rivales siguientes, es por ello que quedaron eliminados a las primeras de cambio. Frente Argelia, pudieron sacar un punto gracias al mal juego de los norteafricanos, además su defensa hacía aguas. Nakamba regresa a Holanda con las pilas cargadas y listo para poder cumplir con los objetivos de su equipo.