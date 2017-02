Tete: "No siento que tenga las oportunidades que merezco"

Google Plus

Foto: AFC Ajax

Kenny Tete, no está contento. Cada vez que comparece con los medios, queda más claro. El lateral diestro, está gozando de muy pocas oportunidades, tan sólo ha podido disputar tres partidos de Europa League y dos de Eredivisie. En el último partido de Europa League, fue recompensado con la titularidad, no obstante; la suerte no estaba de su lado. Cuándo apenas restaban siete minutos para que finalizara el partido en Varsovia, fue expulsado por doble amarilla y privó al internacional holandés la oportunidad de poder disputar la vuelta.

"No siento que tenga las oportunidades que merezco", dijo Tete después del partido contra el Legia de Varsovia. "Tal vez debería caminar con las manos para conseguir una oportunidad. Entreno bien y trabajo duro. Todo el mundo sabe lo que puedo hacer. Si alguien no le gustas y no te da oportunidades por ello, es algo muy frustrante."

Su agente, Mino Raiola, conocido por ser el representante de jugadores de clase mundial como Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic o Romelu Lukaku entre otros; estuvo buscando equipo para el joven de 21 años durante este pasado mercado invernal. Pese a que Tete no estaba contento con su situación, sin embargo; optó por quedarse en el club de Amsterdam puesto que no cree que pueda ser totalmente feliz en otro lugar, quiere hacerse un hueco en la plantilla.

En estos difíciles momentos, Kenny se refugia en su familia, la cual le ha mostrado todo su apoyo desde el primer minuto. Afirma que sin el apoyo de éstos, no podría hacer frente a tan complicada situación que le tiene atormentado. Pese a estar en una situación de este calibre y no contar con la confianza del míster, va a seguir peleando igual de duro que siempre, quiere convencer a todo el mundo de que es capaz de hacer cosas grandes.