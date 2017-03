Dinamarca pasa por encima del Ajax

Google Plus

El Ajax sigue sin levantar cabeza, tras el empate ante el Groningen en la pasada jornada de la Eredivisie por 1-1, caen en Dinamarca en el Parken Stadion por 2-1 en la ida de los octavos de la Europa League. Ambientazo en Dinamarca para llevarse una importantísima victoria de cara a la vuelta en el Ámsterdam Arena.

Con pocas opciones en liga tras el empate, el Feyenoord ya se escapa a cuatro puntos, además que aún tiene pendientes los partidos ante el propio Feyenoord y el PSV fuera de casa. La Europa League debe ser la prioridad para los ajacied, pero tras esta derrota no podrán despistarse en la vuelta de Holanda.

El Copenhague es el rey en Dinamarca, primero con 58 puntos, la liga ya ganada y sus tres últimos partidos jugados, contando éste ante el Ajax, ganados. Le dieron un repaso al Ajax, no se llevaron la posesión, pues apenas tuvieron un 40% frente al 60 de los holandeses, pero supieron jugar. Jugaron bien, no bonito, pero bien y el Ajax no supo frenar las contras de los daneses. Solo hace falta ver la cantidad de pases para darse cuenta quién ha manejado mejor el encuentro, solo les hicieron falta 243 pases para levarse la victoria, ante los 531 del Ajax que terminaron perdiéndose casi todos por la línea de fondo.

El Ajax no viajó a Dinamarca

En la primera parte no se vio a los de Bosz. Desaparecidos por completo, el Copenhague supo defender con dos líneas de cuatro que impidieron al Ajax llegar al área. Posesión sin sentido, eso tuvo el cuadro holandés, además de una presión en contra que no le permitió tocar con comodidad.

Un robo del Copenhague en el primer minuto de juego dio pie al 1-0. Falk abrió la lata tras un pase de Kvist. Onana tuvo que salvar al Ajax en numerosas ocasiones. Kvist la tuvo en el 15´, Toutouh en el 16' y Cornelius en el 20´ pusieron en problemas a Onana que fue el mejor del Ajax en el partido.

En el minuto 30 reapareció la mejor versión ajacied. Traoré y Younes comenzaron a desbordar y el Copenhague empezó a romperse. En el 32´ Dolberg puo el 1-1, en fuera de juego, algo que ha causado polémica, pero aún así con un tremendo golazo casi de espaladas a la portería.

Cornelius le dio el partido a los daneses

Peter Bosz consiguió cambiar la mentalidad de su Ajax en los segundos 45 minutos. Salieron más intensos, con presión y más velocidad. El Copenhague volvía a defenderse y las ocasiones ajacied se sucedían una tras otra. Traoré se adueñó de la banda izquierda y sobre todo Younes encontró más huecos para internarse en el área.

Pero todo quedó en nada cuando en el minuto 60, una contra de los locales puso el 2-1. Cornelius, el extremo de 24 años a pase de Ankersen. El choque se hace muy cuesta arriba para el Ajax que poco más pudo hacer en el partido.

Ziyech ingresó en el campo en el minuto 77, pero el talentoso mediocentro del Ajax no fue capaz de cambiar el rumbo del partido. Incluso fue el Copenhague el que terminó atacando. Johnasson tuvo la última en el 90´ con un tiro desde lejos que acabó marchándose por encima de la meta defendida por Onana.

La vuelta será un todo o nada para el Ajax. Confiaban en llevarse una buena renta del Parken Stadion, pero el Copenhague tuvo las ideas claras en todo momento. El Ámsterdam Arena deberá llevar en volandas al equipo para remontar este 2-1, que aunque es poco, se pude complicar si e Ajax no logra derribar las dos líneas de cuatro defensas danesas.