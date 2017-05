Previa Utrecht - Vitesse: Nada que perder y mucho por ganar

Google Plus

Foto: Utrecht

Quedan dos jornadas para que termine la temporada, pero estos dos equipos siguen peleando por un objetivo: Ir a Europa League la próxima temporada. El Vitesse ya tiene el pase tras ganar la KNVB Beker la semana pasada, pero siempre ayuda terminar la temporada ganando.

Dos equipos muy parejos se verán las caras en el que podría ser el mejor partido del fin de semana en Holanda. Cuarto contra sexto en un partido que servirá de homenaje para el Vitesse tras su triunfo en la KNVB Beker. El Vitesse llegará de resaca tras el título copero, pero las celebraciones no deben apartarles de su meta.

El espectáculo estará servido en este partido que promete cumplir con las expectativas y que nos puede dejar uno de los mejores encuentros de la temporada.

A cerrar el año de la mejor forma

La temporada en el Utrecht ha sido excelente, ya tienen asegurada la cuarta plaza y ahora van a por la matrícula de honor. Es el último encuentro en casa antes de los playoff por la Europa League y una victoria serviría para dar un golpe de efecto y demostrar sus intenciones en este final de temporada.

Llegan tras dos semanas de descanso tras el parón por la final de copa, por lo que han podido recuperar a algunos lesionados y se han podido preparar mejor para este partido. El partido será una prueba para los de Erin Ten Hag, pues ante un rival de bastante nivel podrán ver y demostrar su calidad de cara a posibles cambios en el esquema.

Foto: Utrecht

La cuarta plaza está asegurada, pero este equipo ha demostrado que es insaciable y que no se conforma con lo mínimo. La victoria tendría un doble efecto, pues la moral de los jugadores subiría y significaría un aviso para los posibles rivales en esa eliminatoria.

La resaca no puede afectar

Hace menos de una semana desde el mayor éxito de la historia del Vitesse, desde el día en que levantaron el título de campeones de la copa holandesa. Un momento que pasara a la historia, pero que no les tiene que alejar de su objetivo prioritario: la Eredivisie. Ya tienen asegurada su presencia en la próxima Europa League, aunque ahora les toca terminar la temporada de la mejor forma posible.

No estarán en el playoff debido a ese pase directo por el título copero, pero no deben olvidar que la liga no ha terminado y deberán dar una buena imagen y pelear el partido. Los tres puntos serían un valioso botín y serviría para cerrar de la mejor forma la semana más importante en la historia del club.

Foto: Utrecht

El partido servirá como homenaje para el conjunto de Arenhem, la mejor forma de celebrar el título es la victoria y más ante un equipo de este calibre.

Precedentes en el Stadion Galgenwaard, los cinco últimos

Utrecht y Vitesse se han enfrentado en un total de 32 ocasiones, con un balance de dieciocho victorias locales, seis empates y ocho victorias del Vitesse. Por lo que las estadísticas dan como ligero favorito al conjunto local.

Temporada Jornada Local Visitante Resultado 15/16 5 Utrecht Vitesse 2-1 14/15 11 Utrecht Vitesse 3-1 13/14 34 Utrecht Vitesse 2-1 12/13 7 Utrecht Vitesse 1-2 11/12 33 Utrecht Vitesse 2-2

El último partido entre ambos fue el partido de la temporada pasada. El partido terminó 2-1 con goles de Janssen y Ramselaar que sirvieron para imponerse pese al gol de Kashia.

Convocatorias Utrecht - Vitesse

Los dos equipos aún no han dado a conocer las convocatorias para el encuentro. Probablemente se publiquen a lo largo del día o se conozcan horas antes del partido.

Posibles onces Utrecht - Vitesse