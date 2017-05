Van den Brom: "No vamos a guardarnos nada."

Foto: AZ Alkmaar

El AZ Alkmaar sacó un gran resultado en el partido de ida como local. La ventaja es de tres goles y para muchos ya es casi definitiva, pero en ese gran grupo de personas no se encuentra el entrenador del club por excelencia del queso. A lo largo de la rueda de prensa previa al importante encuentro, John, no paró de repetir que la eliminatoria no estaba cerrada. El técnico de Amersfoort, no quiere confiarse puesto que sabe lo peligroso que es el Groningen.

No está dispuesto a permitirse el lujo de recibir una sorpresa, es por ello que saldrán con todo desde el primer instante. El técnico neerlandés no dará descanso a ninguno de sus hombres clave hasta que no vea la eliminatoria decidida... y conociendo el criterio de Van den Brom, eso será cuando alcancen una ventaja de mínimo dos o tres goles.

"Somos conocedores del resultado de ida pero queremos salir a jugar como si fueramos 0-0 en la eliminatoria. Queremos jugar igual o mejor que en la ida para sellar el pase a la final y hacer disfrutar a los espectadores". Esta frase dejó muy claro como iba a ser el partido, el Groningen deberá jugar al 200% y dejarlo todo en el terreno de juego para remontar tan complicada eliminatoria. Tendrán de ir a por el partido desde el primer instante puesto que sus rivales no les van a ceder ni un metro.

Durante el final de la rueda de prensa insistió en que pese a tener un resultado muy favorable de cara a pasar a la próxima eliminatoria tienen que ir partido a partido y espera que la próxima rueda de prensa sea tras una victoria y estando más cerca de haber cumplido el objetivo que se propusieron al inicio de esta presente camapaña que está a punto de tocar a su fin.