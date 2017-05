Google Plus

Erik ten Hag: "Estamos a un paso". Foto: Utrecht.nl

El Utrecht volvió a vencer al Heerenveen por segunda vez esta semana, esta vez fue en el partido de vuelta y, con un global de 5-2 en la eliminatoria, alcanzan la fase final de la eliminatoria para entrar en la Europa League. Su rival será el AZ Alkmaar tras haber vencido al Groningen en su eliminatoria.

El partido fue bastante cómodo para los de Utrecht, pues se adelantaron y pusieron el 2-0 en el marcador. Después llegaría el gol de Goochanejad, pero finalmente vencieron los de ten Hag y podrán pelear por ir a la Europa League la próxima temporada. En la rueda de prensa posterior al partido fue ten Hag el que hizo una valoración del encuentro, habló de sus sensaciones durante el partido y de lo que les espera en la final.

"Controlamos el partido, pero podemos mejorar"

Erik ten Hag llegó feliz a la sala de prensa tras la victoria. Quiso moderar un poco la euforia y explicó que "Por supuesto que estamos felices, pero hemos tenido algunos fallos que debemos corregir y para eso trabajare esta semana", sin embargo admitió que "Estamos contentos con estar en la final, pero no podemos confiarnos ni relajarnos si queremos ganar a nuestro rival", señalaba el holandés.

Seguidamente habló sobre el partido final. Pese que en aquel momento aún no se conocía al rival del Utrecht ten Hag señaló que "No nos ha de importar el rival, nosotros debemos preparar nuestro partido y centrarnos en lograr el objetivo por el que hemos peleado durante todo el año", acto seguido dijo que "No tengo un rival favorito, pero si nuestra afición anima igual que hoy estoy seguro de que ganaremos", explicaba el técnico del Utrecht.

La pelea por ir a Europa League se decidirá en la última eliminatoria entre AZ y Utrecht, una eliminatoria que promete ser espectacular y en la que el ganador irá a Europa League la próxima temporada.