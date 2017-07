Zakkaria El Azzouzi, nuevo jugador del Excelsior de Rotterdam

Google Plus

Zakkaria El Azzouzi, nuevo jugador del Excelsior. | Fuente: AMP

El delantero marroquí-holandés Zakkaria el Azzouzi, ex Ajax de Ámsterdam y de su propiedad, es ahora nuevo jugador del Excelsior de Rotterdam de Holanda. Ajax y Excelsior llegaron a un acuerdo de arrendamiento para que el atacante jugase esta temporada con los rojinegros por un año, y hasta el 2018.

Azzouzi proviene del Sparta de Rotterdam, donde jugó la temporada pasada 2016/17, anotando nueve goles y 24 juegos oficiales, siendo el goleador y referente del club, que salvó el descenso al quedar en la posición 17 de la Eredivisie. El préstamo del marroquí-holandés fue una transacción directa entre Ajax y Excelsior, y permanecerá con los rojinegros hasta el 30 de junio el 2018, y aún teniendo contrato con el Ajax hasta junio del 2020.

Fuente: AFCAjax

"Tuve una muy buena conversación con el entrenador Mitchell van der Gaag y Ferry de Haan, lo que inmediatamente me dio una buena sensación. Es un club pequeño y cálido, lo que me da una verdadera sensación familiar, además que Excelsior ha mantenido una temporada estable", dijo Azzouzi en el portal de su nuevo club. "Personalmente, quiero mostrar lo mejor de lo que puedo dar, y estoy emocionado de que Excelsior me dé la oportunidad de mostrar eso a nivel de Eredivisie", adicionó.

El Azzouzi es la cuarta incorporación del Excelsior hasta ahora, para esta temporada. A principios de este verano, los Rotterdammers ya se habían fortalecido con Desevio Payne, Lorenzo Burnet y Ali Messaoud.

Zakaria el Azzouzi nació en Rotterdam el 7 de mayo de 1996. A los 13 años fue reclutado por el Ajax, sin presionar al primer equipo. Solo hasta el 2015, debutó con el equipo principal en la derrota 3-0 del NAC Breda sobre el Ajax. En toda la temporada con los ajaccied, jugó 11 partidos oficiales y anotando cinco goles. Posteriormente fue cedido al FC Twente y Sparta de Rotterdam en 2016 bajo el mismo sistema de alquiler.