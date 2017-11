Google Plus

Fraser: "Hoy fue un fracaso en el juego colectivo". Foto: ANP

Despues de la sorpresiva e inesperada derrota del Vitesse 0-2 ante el Zulte Wagerem de Bélgica, el Director Técnico Henk Fraser se mostró decepcionado por el juego hecho en el campo de juego, "Fue un fracaso el juego colectivo" acotó.

"Hoy fue un fracaso colectivo. De los jugadores y también de mí. No hicimos lo que debimos haber hecho en la cancha". Henk Fraser.

Sin rumbo a la siguiente fase

El Vitesse se queda en la tabla en la ultima casilla con un punto, producto del empate ante el equipo belga de visitante, lo que esta derrota de local lo aleja de la posibilidad de pasar a la siguiente ronda.

El Vitesse inicio el juego tirado atrás en su propio campo: "Esa fue toda la señal de que no iba a ser nuestra noche. Inmediatamente surgieron los hechos", dijo el entrenador.

Fraser, visiblemente razonable dijo: "Simplemente no encajamos en el campo. Los jugadores y yo fallamos en el juego colectivo. Hoy, simplemente fallamos, para no hacerlo mas complicado, pero es así. La frustración es grande. Esto no esta funcionando, ni tampoco será ​​fácil dormir hoy ", adicionó.

"Nos podemos molestar mucho, aunque la presión para mis jugadores, o no era demasiado grande o lo dejaron pasar", Henk Fraser.

No hay excusa, culpa explícita

Con el 0-1 a cuestas, Fraser ya salía del banco, y sucedió tres minutos después del gol: "Ese momento fue mortal. Siempre nos han anotado, y mucho de esta manera, y ese también fue parte de nuestra discusión, así que es un punto de frustración", dijo. "Fue un fracaso colectivo, tanto de mis jugadores como el mio, no hicimos lo que debimos haber hecho en la cancha. Fue un fracaso de todos. Simple".

Henk Fraser se llevo su mano a su propio pecho, y fue implacable consigo mismo: "Les digo sinceramente que no hay excusas. Vamos a lograr que todo el mundo nos sobrevuele, y con razón".

Fraser tampoco quiso señalar al juez Yevhen Aranovskiy, a pesar que se le haya notado cierta severidad en las sanciones, tanto en las expulsiones como las amarillas impuestas en la cancha a su equipo: "Creo que no estamos en condiciones de juzgar al árbitro. Primero debemos ir del lado mío, y es la primera vez que digo esto sobre mi equipo".

El Vitesse juega con el Lazio el 23 de Noviembre y el Niza el 7 de Diciembre por la Europa League, lo que en el papel, resulta casi definitiva la eliminación y no poder clasificar a la siguiente fase. Por lo pronto, al 4° de la tabla de la Eredivise, le queda pensar en el juego de este Sábado ante el PEC Zwolle en su casa el Gelredome.