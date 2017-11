Previa Rumanía - Holanda: maquillaje para tapar las heridas

Google Plus

Lanzamiento de falta Robben | Foto: @KNVB

Situación de Rumanía

El conjunto de Cosmin Contra quedó fuera del Mundial de Rusia en el grupo E con 13 puntos. Los rumanos quedaron en cuarta posición en un grupo en el que Polonia y Dinamarca obtuvieron el pase al mundial y la repesca respectivamente. La selección de futbol de Rumanía ocupa el puesto número 40 en el Ranking FIFA, cerca de su peor clasificación histórica (puesto número 57 en 2011). Pese a no haber cumplido el objetivo de clasificarse para el mundial de Rusia 2018, el equipo rumano lleva invicto tres partidos, dejando buenas sensaciones en la victoria del pasado jueves frente a Turquía por 2-0 con un doblete de Grozav.

Situación de Holanda

El conjunto de Dick Advocaat viene tras la catástrofe de no haberse clasificado para Rusia 2018. Ajern Robben y compañía quedaron fuera del mundial en la última jornada frente a Suecia en la que necesitaban ganar por 7-0 para obtener la repesca en el grupo A. Los holandeses quedaron en tercera posición del Grupo A con los mismos puntos que los nórdicos, pero la diferencia de goles se decantó por el equipo sueco. La Selección holandesa de fútbol ocupa el puesto número 20 en el ranking FIFA, en uno de sus peores momentos. Psicológicamente el equipo neerlandés está destrozado tras no haberse clasificado para el mundial, pero La Oranje es favorita tras haber ganado los últimos cuatro partidos, destacando su última victoria ante Escocia con un único tanto de Memphis Depay. Tras la ausencia o retirada de grandes gigantes del fútbol y pilares del equipo nacional como Arjen Robben, Wesley Sneijder o Robin van Persie, la selección holandesa necesita una renovación urgente, los jóvenes deben asumir galones en una selección que en los últimos años está en una crisis de la que no se recupera.

Jugadores a destacar

Fuente: @nathanake

Tras la impactante noticia de que su mejor jugador y capitán, Arjen Robben, deja la selección, jóvenes jugadores como Memphis Depay deben asumir galones en el equipo nacional. Memphis Depay está en racha en el Olympique de Lyon, siendo el tridente que más goles ha marcado en Europa junto con Nabil Fekir y Mariano Diaz. El atacante holandés que tiende a banda izquierda ha marcado en dos de los últimos cuatro partidos. El buen estado de forma de la defensa holandesa es clave en el equipo, concediendo tan solo tres goles en los últimos seis partidos, con un promedio de 0.5 goles encajados por encuentro y destacando un jugador: Nathan Aké. Fue clave en el pasado triunfo del AFC Bournemouth en la pasada jornada frente al Newcastle con un gol en el último minuto, y está dejando detalles de calidad en el lateral izquierdo del equipo neerlandés.

Rumanía ha mejorado en los últimos encuentros y sus delanteros son la razón de esta notable mejora. Florin Andone, delantero del Dépor, y Grozav del Terek Grozony checo, serán el máximo peligro para una Holanda en crisis y arruinada. Grozav viene de marcarle dos tantos a la Turquía de Nuri Sahin, Emre Mor, Arda Turan o Calhanoglu y Andone busca reivindicarse tanto en su club como en la selección rumana.

Posibles onces del encuentro

XI RUMANIA: Pantilimon – Sapunaru, Chirches, Grigore, Tosca – Pintilii, Stanciu, Budescu – Deac, Andone, Grozav.

XI HOLANDA: Cillessen – Aké, Rekik, Van Dijk, Fosu-Mensah – Blind, Strootman, Wijnaldum – Depay, Babel, Promes.