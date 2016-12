Google Plus

Anuario VAVEL 2016: Swansea, un calvario con muchos desbalances futbolísticos (Fotomontaje: Aitor Sánchez)

Los aficionados de los cisnes se ilusionaron con un equipo mucho más competitivo y con un estilo de juego más directo, pero fue todo lo contrario, ya que el Swansea estuvo al borde de descender a la Championship. Tras el prematuro despido de Bob Bradley está buscando un nuevo entrenador con mayor jerarquía en su desesperado intento por salvarse de forma definitiva.

Los cisnes van de mal en peor. Un conjunto cuyo nivel colectivo fue muy irregular, sus mejores jugadores no están precisos en el área, y peor aún, recibe muchos goles por errores puntuales. Garry Monk, Alan Curtis, Francesco Guidolin y Bob Bradley han sido los entrenadores que intentaron enderezar el camino del Swansea con resultados adversos. El problema parece que no es exclusivo del entrenador, si no de todas las partes involucradas en el proyecto.

El fantasma del descenso

Francesco Guidolin (Foto: Getty Images Europe)

El Swansea City afrontó momentos muy complicados, primero con Alan Curtis como entrenador interino, luego con Francesco Guidolin. Los cisnes se salvaron y aseguraron su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés. Los jugadores más destacados de aquella hazaña fueron: Lukasz Fabianski, Gylfi Sigurdsson, André Ayew, Ashley Williams y Leon Britton.

Aunque el Swansea ganó por 3-1 fue ante Liverpool, tuvo un cierre de temporada muy preocupante puesto que se esperaba más con respecto al rendimiento colectivo. Después de una conclusión muy convulsionada, el Swansea se quedó en la Premier League y era consciente que necesitaba mejorar en todas sus líneas para no volver a lidiar con la zona roja a mediano plazo.

La crisis se agudizó

Bob Bradley (Foto: Getty Images Europe)

En los primeros meses de la presente temporada los aficionados pensaban que iba a ser diferente, aunque no estaban en lo cierto. El Swansea ganó 1-0 ante Burnley en Turf Moor, pero tras algunas jornadas afrontó un calvario, los resultados no lo respaldan, y peor aún, no encuentra la forma de librarse de los últimos puestos de la clasificación. Los cisnes sumaron tres jornadas nefastas, marcaron dos goles y recibieron 10 goles en contra, Bob Bradley fue prematuramente despedido y parecía que el problema sería más complejo.

Para los cisnes el partido ante Bournemouth pasó a ser de vital trascendencia, puesto que su urgencia por obtener resultados positivos puede ser un arma de doble filo. El Swansea empezó mal y aún tendrá la posibilidad de redimirse en casa con sus hinchas. Mientras los dirigentes buscan un nuevo entrenador para el primer equipo, es el momento idóneo para que todas las partes involucradas evalúen el desarrollo del proyecto deportivo.