Ibrahimovic: “La presión de aquí es como un jardín de infancia para mí”

Zlatan Ibrahimovic celebra su gol ante el Liverpool | Fotografía: Manchester United

Muchos coinciden al señalar que Ibrahimovic es algo más que un futbolista importante en el vestuario del Manchester United. El sueco, siempre con aires de estrella, se ha convertido en un tutor para muchos de los jóvenes jugadores que dirige José Mourinho. Uno con los que tiene una relación especial es Paul Pogba, el futbolista francés que se ha convertido en el gran fichaje del pasado verano. Sea por la presión que ha ejercido en el mediocentro la astronómica cifra que los Red Devils pagaron por él o simplemente porque su adaptación no ha sido del todo buena, el galo no está cuajando una gran temporada en Old Trafford, un estadio que fue testigo de su peor versión el pasado domingo, cuando cometió un penalti evitable que le costó un gol en contra a su equipo. Errático en los pases y en el posicionamiento, Pogba se mostró inseguro sobre el césped frente una hinchada que siempre tiene su mirada fija en uno de los jugadores más prometedores de la actualidad.

Aconsejándole en su puesta a punto, Ibrahimovic piensa que la presión que hay sobre Pogba le puede estar pasando factura. Como un verdadero veterano, el delantero sueco no tiene problemas a la hora de ponerse él mismo como ejemplo: “La presión me gusta. No conozco a Paul Pogba personalmente para ser capaz de responder por él, pero creo que también le gusta, porque sin presión, no estaríamos donde estamos”. Cree que la presión es una condición indispensable en este nivel para seguir aumentando sus cualidades futbolísticas, por lo que asume todo tipo de requisitos llegados desde la grada como “algo a manejar para estar en la cima”.

"El fútbol es así hoy en día por las redes sociales y los medios de comunicación"

La trascendencia de Pogba sale, incluso, de los terrenos de juego. En la red social Twitter, se habilitó un hashtag que llevaba implícito un emoticono con la cara del jugador francés. Todo esto, como no podía ser de otra manera, le llegó a un futbolista que tuvo incluso que verlo en los carteles publicitarios que hay a ras de césped. Desde luego, en esto Zlatan Ibrahimovic no se puede comparar al centrocampista galo, pues cuando él empezó en el fútbol aún no existían unas redes sociales que son capaces de lo mejor y lo peor: “El fútbol es así hoy en día por las redes sociales y los medios de comunicación. Cuando empecé a jugar no había cosas de estas, pero ahora es parte del partido”. Dejando claro que actúan como profesionales, dice “entrenar como siempre y hacerlo lo mejor posible en cada partido”.

Ya en referencia al encuentro, salva a su compañero de equipo por la dificultad que tenía un choque ante un Liverpool muy combativo, que llevó la presión más arriba de lo esperado, algo que complicó, y mucho, la tarea de creación del centro del campo de los de Mourinho: “Para Pogba, el partido del domingo era diferente. Fue un partido sucio, en el que tuvimos que jugar de forma muy directa, saltando el centro del campo por la presión del Liverpool”. Añade, además, que esos noventa minutos le recordaron a los disputados durante la primera vuelta del campeonato.

“La presión que tengo ahora no es nada en comparación a la que me puse cuando llegué”

A nivel individual, el sueco se retrotrae a esos momentos en los que fichó por los Red Devils para desvelar cuál fue su punto de presión: “La presión que tengo ahora a mi alrededor no es nada en comparación a la que me puse a mí mismo cuando llegué”. De esto se desprende claramente que el momento por el que pasa en el Manchester United es mucho mejor de lo esperado, algo que compara a “un jardín de infancia”. En un alarde de competitividad, declara “no estar feliz si no consigue la victoria en los entrenamientos”, además de “no estar satisfecho hasta conseguir lo deseado” que siempre suele ser ganar.

Con este tipo de declaraciones queda una incógnita por revelar. ¿Cómo estará llevando Zlatan Ibrahimovic el hecho de que su equipo no esté en la posición deseada a principios de temporada? Desde luego el conjunto de Mourinho no está tan arriba en la clasificación como se podría imaginar, por lo que cabe esperar que la satisfacción no sea la nota predominante del vestuario de Old Trafford. Consciente de que no se pueden dejar ningún punto más, reconoce que solo les queda “esperar a que fallen los demás” para seguir recortando distancias a un líder que ya les aventaja en doce unidades.