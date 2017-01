Bilic, sobre las bajas de esta semana: “Confío en que todos estén listos para el partido del sábado”

Google Plus

Slaven Bilic, entrenador del West Ham | Foto: West Ham United

Tras caer frente a Leicester (1-0), Manchester United (0-2) y Manchester City (0-5), la victoria de la última jornada frente al Crystal Palace (3-0) fue un respiro para el West Ham. Una victoria que quieren volver a repetir este sábado frente al Middlesbrough.

No obstante, Slaven Bilic cuanta con muchas bajas en su equipo para asaltar Riverside: sin Payet, con Kouyate y Ayew en la Copa África de Naciones y con las lesiones de Arbeloa, Masuaku, Nordtveit, Sakho y Tore. Y, para colmo, el técnico croata ha tenido que sumar a todos estos jugadores algunas dudas de última hora como son las de Carroll, Feghouli, Reid y Byram, aunque, afortunadamente, confía en que vuelvan a estar al 100% para poder jugar frente al Boro.

Andy Carroll ha trabajado desde el martes de manera individual después de que informara de “un latigazo vertical”. En cuanto a Byram, volvió ayer a unirse al resto de sus compañeros tras recuperarse de “un golpe en la rodilla” que se había “hinchado” y que le provocó ausentarse en la sesión del miércoles.

Misma sesión que se perdió Feghoulli por “un pequeño problema con su tendón de Aquiles”. No obstante, Bilic mantenía su optimismo y confían en “que todos ellos estarán listos para el partido del sábado”.

“Sofiane merece su oportunidad”

Precisamente este último, Sofiane Feghouli, fue uno de los grandes protagonistas en la rueda de prensa del técnico de los hammers. El ex del Valencia, que llegó al club el pasado mercado estival, no está firmando una de sus mejores temporadas desde que se marchara a Londres: “No tuvo un gran comienzo, pero fue principalmente porque se lesionó contra la Juventus”.

"Jugó en los partidos de la copa, pero no pudo seguir el ritmo"Una lesión que, según su técnico, le condicionó mucho para salir como tiular: “Le di la segunda mitad contra West Brom cuando perdimos 3-0, luego media hora aquí, 15 minutos allí y jugó en los partidos de la "Jugó en los partidos de la copa, pero no pudo seguir el ritmo" copa, pero no pudo seguir el ritmo”.

Bilic es consciente, y así afirma habérselo transmitido al jugador, que ha “mejorado” y está entrenando mejor, algo que considera “clave”: “Los jugadores hoy en día vienen con agentes y dicen '¿Por qué no estoy jugando?', Pero no es un choque de intereses, porque quiero que juegues y quieres jugar”.

Para cerrar el tema, el entrenador de los hammers añadía que “Sofiane merece su oportunidad porque era realmente bueno y ha mejorado en las sesiones, está más en forma y hace la diferencia sobre el campo”. Palabras que hacen pensar que, a partir de ahora, se verá más a Feghouli dentro de los once iniciales del West Ham.

“Una gran luz verde para firmar un nuevo acuerdo”

Por otra parte, Bilic habló también sobre la renovación de Michail Antonio, una renovación que el croata espera que se firme pronto. Y es que, desde que llegara al club hammer, el extremo inglés “ha mejorado mucho” y se ha convertido en “uno de los jugadores más importantes”, según afirmaba su técnico.

Mejoría que, además, como afirma Bilic, ha hecho que grandes clubes se fijen en él y de ahí las prisas por cerrar la renovación lo antes posible: “Definitivamente lo merece y para mí tiene una gran luz verde para firmar un nuevo acuerdo con nosotros (…) No veo ningún problema porque definitivamente es él quien lo merece por su comportamiento, con su ritmo de trabajo, con su calidad y, al final del día, con los objetivos, asistencias y energía que nos está proporcionando”. Una negociación que, afirmaba también el entrenador del West Ham, ya está en marcha.