Lucas Pérez: "Aún estoy tratando de adaptarme"

Lucas Pérez celebra su tanto con Elneny. Foto: Arsenal

Lucas Pérez volvió a ser protagonista con el Arsenal, algo que él mismo reclamó en unas declaraciones hace unos meses cuando aseguró que "esperaba tener un papel más importante". Abrió el marcador en la victoria por 0-2 ante el modesto Sutton United en la FA Cup y con ello ya ha visto puerta en todas las competiciones esta temporada.

"Todo el mundo necesita tiempo para adaptarse a una nueva realidad" Con siete goles en poco más de 850 minutos disputados este curso muchos piden a gritos su titularidad en Londres, aunque el futbolista español asegura que aún está tratando de adaptarse a su nueva vida en Inglaterra. "Es un cambio muy grande y estoy aún buscando adaptarme por completo a la Premier League tras llegar de España. Todo el mundo necesita tiempo para ajustarse a una nueva realidad", declaró ante las cámaras de Arsenal TV. "Los jugadores son diferentes y tienes que acostumbrarte al juego de tus nuevos compañeros y rivales. Ahora me siento muy cómodo y creo que ya he conseguido encajar bien en el equipo, algo especialmente importante para cualquier futbolista", declaró el ariete.

Pérez en el momento de anotar ante el Sutton. Foto: AP

"Londres es una ciudad increíble, hay muchas cosas que hacer y nunca puedes aburrirte. Todo aquello que quieras hacer, ver, comer, cine, teatro, cualquier cosa y sea la hora que sea lo tienes. Es muy diferente al resto de ciudades en las que he vivido porque en Ucrania estaba en una ciudad muy pequeña y en Grecia en la segunda o tercer más grande del país. Allí nunca pude tener una vida dinámica y entretenida con una población tan diversa como aquí", explicó Pérez sobre su vida en Inglaterra.