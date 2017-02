Mourinho: “No voy a jugar ante el Chelsea con un equipo Sub-21, como el Manchester City”

Mourinho antes del encuentro ante el St. Etienne de la UEFA Europa League | Fotografía: UEFA

Aunque la temporada del Manchester United en Premier League no va a marcar una época, lo cierto es que el rendimiento de los Red Devils no está siendo nada malo para lo que se esperaba al inicio del curso. Una sola derrota en sus últimos veinticinco partidos son los culpables de que el equipo entrenado por José Mourinho esté en la final de la Copa de la Liga, en cuartos de la FA Cup, en octavos de la UEFA Europa League y peleando por un puesto europeo en la competición liguera. Estar vivo en las cuatro competiciones que componen el curso en Inglaterra tiene, por otro lado, un hándicap: la acumulación de partidos. Precisamente, ese ha sido el último tema que ha causado una queja formal del técnico luso en sala de prensa.

"No puedo hacer eso porque somos el Manchester United"

Tras apear del segundo torneo europeo al St. Etienne, el técnico del Manchester United se mostró sorprendido por la decisión de la FA de situar el encuentro copero ante el Chelsea el lunes, 13 de marzo. Puede darse el caso de que el conjunto de Old Trafford tenga que disputar un encuentro europeo lejos de Mánchester apenas tres días más tarde, el jueves 16. No obstante, y como no podía ser de otra manera al tratarse de José Mourinho, la queja no ha sido únicamente hacia el organismo que ha fijado la fecha, sino que ha mandado algún que otro dardo envenenado a su vecino de ciudad, un Manchester City que la temporada pasada fue eliminado de la FA Cup por el Chelsea al sacar un once lleno de suplentes: “No puedo jugar contra el Chelsea con el segundo equipo. No puedo jugar contra el Chelsea con un equipo Sub-21, como el Manchester City el año pasado. No puedo hacer eso porque somos el Manchester United”.

Con esa claridad, el luso expuso como argumentos que él “no haría eso a la Copa de Inglaterra porque la FA Cup no es culpable de estas decisiones”. Por otro lado, parece estar encantado con un torneo que cataloga de “precioso” por el hecho de ser “la competición más antigua del mundo”. De esta forma, tiene pensado tirar de rotaciones entre los hombres que menos minutos han acumulado en una temporada que se antoja larga: “La gente que juega muchos partidos tendrá que rotar, pero algunos de los jugadores tendrán que jugar todos esos partidos consecutivos”.

“Creo que, una vez más, los intereses van por delante de los clubes y del fútbol"

En cuanto a los mensajes lanzados hacia el organizador, Mourinho se muestra “sorprendido por la decisión” porque no han tenido en cuenta el sorteo europeo: “Estoy sorprendido porque en este momento nadie sabe dónde jugamos. Nadie sabe dónde es el primer o el segundo partido. Imaginemos que se juega el partido ante el Chelsea el lunes y luego tenemos que ir en un encuentro de vuelta hasta Rusia, Turquía o Grecia”. Finaliza su discurso sobre este tema dejando una reflexión que, en cierta parte, se puede extender al resto de países: “Creo que, una vez más, los intereses van por delante de los clubes y del fútbol. Nadie se preocupa por ello”.