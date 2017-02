Manchester United gobierna la Europa League

Las casas de apuestas lo confirman, los hinchas lo saben y las estadísticas lo comprueban, el Manchester United es el favorito a ganar la presente edición de la Europa League y así volver a la Champions League. El partido de hoy resultó ser para los dirigidos por Mourinho, un escalón más que alcanzar en su largo camino a reivindicarse.

La victoria en el partido de ida en Old Trafford había sido contundente, para poder cambiarle la cara a la adversidad, el equipo de Saint Etienne debía luchar desde el primer minuto, pero eso no pasó. Al parecer el equipo francés había aceptado la derrota y empezaron el partido mostrándose aletargados y con poca expectativa hacia el futuro, aunque aún quedaran 90 minutos. El Manchester sabía que los recientes exitosos frutos los había cosechado con sudor y sangre por lo que no se fiaron en ningún momento ni menospreciaron al rival, ya tenían la baja de Herrera en su once, debían adelantar.

La posesión estaba peleada ya pasando la mitad del primer tiempo, pero el equipo local no podía salir de su cancha, al contrario de los Red Devils que se paseaban por área francesa. Todos los intentos de ataque o contraataque eran rápidamente cortados por Smalling y compañía, mostrando la fortaleza defensiva y de contención del equipo rojo. Mientras que después de muchas lunas se podía confirmar el excelente estado futbolístico de Mkhitaryan que se adueñaba del balón y al lado de Mata, gobernaban el ataque.

El buen momento del equipo del portugués se reflejaría en el marcador en el minuto 15´de la mano de Mata y Mkhitaryan, los ya protagonistas del partido daban la hora. El español sacaba un derechazo mitad centro mitad disparo al arco que el armenio desvía hábilmente para la llegada del cuarto gol en la global, que Ruffier no pudo detener. La suerte estaba echada, el equipo de Christophe Galtier necesitaba marcar 5 goles para poder clasificar a los octavos de final, lo cual resultaba imposible.

Ya a partir del gol se desarrolló la crónica de un partido ganado, supremacía total del equipo grande que volvía a sus cimientos y a la buena costumbre de ganar con argumentos. Luego de la salida de Mhkitaryan por una lesión leve y con Rashford de refuerzo, empieza el segundo tiempo. La posesión del balón se inclina pronunciadamente a favor del United y empezaban de nuevo los idas y vueltas, el equipo francés había mejorado un poco pero no bastaba para intimidar el arco de Romero, quien el día de su cumpleaños no pensaba dar espacios. Las ansias más grandes de marcar un gol no eran las de los locales, en realidad radicaba en las piernas del sueco Ibrahimovic quien también quería decir presente y continuar su racha goleadora. El estadio por momentos callaba silencioso ante la inminente eliminación del torneo para luego regresar a alentar con fuerza al equipo que seguía sin reaccionar, la hinchada era el verdadero rival del Manchester United. Luego del ingreso de Schweinsteiger y de Rojo, por Carrick y Mata respectivamente, solo quedaba esperar a que otro gol llegara o que el pitido final les diera el triunfo. Para ello, Bailly quien ya se perdía el partido de la siguiente fase era expulsado para colmar la paciencia de José Mourinho, que dudaba de la credibilidad del árbitro. Lo cierto es que sin gol de Ibrahimovic y con expulsión del defensa central, el Manchester United estaba clasificado.

Tardó, pero llegó, al parecer José Mourinho ha logrado estabilizar al equipo que encontró en abandono, y a pesar de muchas críticas ha encontrado el once que se merece jugar. Las ausencias de Rooney, Shaw y Herrera hoy no fueron visibles y eso es debido al buen trabajo de rotación que ya da frutos, otra vez tarde, pero diciendo presente. Muchos se anticipan y llaman a Mourinho el nuevo Ferguson, pero lo que sí se puede decir es que el Manchester jugará una final el domingo contra el Southampton y jugará con el Chelsea, líder de la Premier, en la siguiente fecha. Se vienen las verdaderas pruebas para el equipo rojo y ese es el momento de demostrar que ya ha crecido lo suficiente para volver a llamarse grande.