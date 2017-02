Ibrahimovic: "Vine a ganar, y eso estoy haciendo"

Ibrahimovic posando con el trofreo de la EFL Cup. Foto: Manchester United

Dice el refranero futbolístico que las finales no se juegan, se ganan. Eso es exactamente lo que parece hacer en su vida Zlatan Ibrahimovic, alguien solamente acostumbrado a triunfar y a cosechar títulos, y en la tarde del domingo se convirtió en el mejor jugador de la final de la Copa de la Liga.

"Allá donde voy he ganado. Tengo hambre de más" En Wembley el Manchester United derrotó por 3 a 2 en una intensa final a un Southampton que pudo merecer más, aunque el ex del PSG consiguió desequilibrar la balanza y llevarse la copa al norte. Al ser preguntado por sus impresiones tras el partido, Ibrahimovic de nuevo volvió a no dejar indiferente a nadie al afirmar con contundencia que está contento con este triunfo, pero no satisfecho. "Me siento un ganador, claro, porque haya donde voy he ganado siempre. Estoy muy feliz porque he tenido una carrera fantástica, muy larga y siempre llena de éxitos. A esta edad me podría haber decidido por sentar la cabeza y ser feliz con lo cosechado hasta ahora, pero ese no soy yo. Estoy contento pero no satisfecho, sigo teniendo hambre y quiero más, incluso a mis 35 años", explicó ante las cámaras de Manchester United Television.

Foto: EFL Cup

"Este es mi segundo trofeo con el club tras la Super Copa de Inglaterra y estoy muy contento. Vine a ganar y estoy ganando. El Southampton jugó realmente bien y nosotros no lo hicimos tan bien como estamos acostumbrados, pero eso no significa que ellos no lo hicieran bien porque jugaron un gran partido", apuntó el ariete. "Dejarte empatar un partido que ibas ganando por 2-0 nunca es fácil, pero quiero felicitarles porque hicieron una muy buena final, pero el trofeo es nuestro", dijo con una sonrisa en la cara.

"Es una sensación maravillosa porque no fue un partido sencillo" "La sensación es maravillosa porque no fue un partido sencillo en absoluto. Fue muy complicado porque jugamos ante un rival muy bueno, aunque en las finales no importa lo bueno o malo que seas, tan solo cuenta ganarlas, y eso es lo que hemos hecho", aseguró con confianza.

Su doblete en esta final copera sitúa ya su cifra goleadora en 26 tantos en todas las competiciones, algo que demuestra a todos aquellos que dudaban que pese a su edad, Ibrahimovic sigue preparado para competir al más alto nivel. "Recibí una llamada de José Mourinho el pasado verano, y como tenemos una muy buena relación decidí venir aquí, y parece que tomé la decisión adecuada. Predije que tendríamos éxito y así ha sido, estoy logrando lo que suponía, y eso es muy especial", finalizó diciendo Ibrahimovic.