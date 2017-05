Cábalas y UEFA Champions League

Google Plus

En un claro guiño a ese tremendo álbum del maestro Javier Krahe, titulado “Cábalas y cicatrices”, es casi obligado ponerse a elucubrar sobre todo lo que puede acontecer de aquí al final de la Premier League. Son seis los equipos que están luchando por cuatro plazas que dan acceso al mayor torneo continental, por lo que merece la pena dedicarle unos minutos al calendario de cada uno de aquí al final del curso. Agitada como siempre, la liga inglesa vuelve a demostrar que son capaces de ofrecer una espectacular realización, pero que no terminan de acertar del todo con el transcurso de los partidos.

Entre competiciones coperas nacionales y los compromisos europeos de unos y otros equipos, una vez más se llega a este rush final con una cifra de encuentros disputados muy distinta entre unos conjuntos y otros. No obstante, en una tabla resumen final, se intentará comparar de la forma más clara posible la puntuación total a la que aspiran unas entidades que, como no podía ser de otra manera, serán ligadas a algunos de los diversos títulos del noveno álbum del irónico poeta y cantautor español.

Tottenham. Asco de siglo

A diferencia de lo que hace Krahe en la canción del mismo nombre, los Spurs deben estar muy orgullosos de su paso por el siglo XX. Un palmarés que se queda, prácticamente, en esa etapa es lo que están intentando ampliar en esta nueva era liderada por Mauricio Pochettino y su confianza en los jóvenes talentos de la institución de White Hart Lane. Guiados por una referencia como Harry Kane, los de Londres no solo son los que tienen más fácil ocupar un puesto de UEFA Champions League, sino que están pelando por arrebatarle al Chelsea el primer escalafón de la tabla clasificatoria. Aunque se antoja difícil la empresa, todos en el Tottenham coinciden al pensar que meter presión será lo más importante para desbancar a unos Blues que sí son los únicos en estar ya clasificados para el máximo torneo continental.

En cuanto al calendario que tienen por delante, los Spurs tienen que visitar el London Stadium para medirse al West Ham, un equipo que poco o nada recuerda al de la pasada temporada. Nueve días más tarde formarán parte de uno de los duelos que más puede marcar esta batalla por las cuatro primeras posiciones, pues reciben a un Manchester United que también está inmerso en la lucha. A partir de ahí, Leicester y Hull City, ambos lejos de su afición, serán los rivales con los que los Spurs cerrarán una temporada que esperan llegue hasta los 89 puntos, máxima puntuación a la que aspiran.

Kane y Alli celebran uno de los goles ante el Arsenal | Fotografía: Premier League

Liverpool. Abajo el Alzheimer

“La mejor manera de estar en contra del Alzheimer es recordar como loco”, una de las grandes frases de Krahe que bien puede describir la etapa actual del Liverpool. Los Reds no han pasado por su mejor momento en los últimos años, de hecho, esta temporada no juegan competición europea por su mal hacer el pasado curso. Si eso ha sido un punto de inflexión o no es comparable a la llegada de Jürgen Klopp, un entrenador que sí parece haber revolucionado el equipo de Anfield.

Por el momento son, junto al Everton, los únicos equipos de los siete primeros clasificados que han disputado los 35 encuentros ligueros, algo que les da, por un lado, tranquilidad, al verse con una cifra de puntos más real y, por otro, incertidumbre por saber qué sucederá con los encuentros aplazados de los rivales directos.

Liverpool y Everton son los únicos equipos de los siete primeros clasificados que han jugado 35 partidos

Como es lógico, al Liverpool tan solo le quedan tres partidos de los cuales, dos, serán ante su afición, algo muy importante en este tramo de temporada. Primero recibirán al Southampton, un equipo acomodado en mitad de la tabla que ya no tiene ningún reto por delante. Una semana más tarde visitará al West Ham, quien puede llegar ya salvado en función de lo que acontezca en la jornada 36 de Premier League. Por último, tocará recibir a un Middlesbrough que, actualmente, tiene pie y medio en Championship, una pesadilla que puede ser real cuando visiten Anfield para despedirse de la máxima competición inglesa. Así pues, a los 69 puntos que tienen los Reds hay que añadir los nueve restantes, algo que da una cifra tope de 78 unidades.

Manchester City. Por penúltima vez

Sorprendiendo a propios y extraños en el presente curso, Pep Guardiola se va a quedar sin ningún título por primera vez en su carrera como entrenador. Parece que la llegada a Inglaterra no le ha sentado bien al de Sampedor, aunque no se sabe si esto será un punto de inflexión de cara a la próxima campaña. Lo que sí esperan es que la clasificación a la UEFA Champions League la pasada campaña haya sido por penúltima vez, pues eso significará que este año consiguen algo que se daba por sellado antes de que el balón echara a rodar en agosto.

Por suerte para los Citizens, pueden presumir de tener el calendario más fácil de todos los que están rivalizando con ellos por un puesto de esos tres que aún quedan libres. Tres partidos consecutivos en casa, ante Crystal Palace, Leicester City y West Bromwich Albion, anteceden al de la última jornada en Vicarage Road frente al Watford. Los Eagles son los únicos que aún tienen que sellar su permanencia, algo que tienen muy de cara por el nivel de los equipos que están más cerca del descenso.

Foxes, Baggies y Hornets ya dan por finalizada una temporada en la que han conseguido su principal objetivo: volver a verse las caras el próximo año. De esta forma, parece complicado pensar que los del Etihad Stadium no alcancen esos 78 puntos a los que aún pueden optar para quedar entre los cuatro primeros clasificados.

Guardiola da órdenes desde la banda | Fotografía: Manchester City

Manchester United. Vecindario

Aunque fue el Manchester City el denominado vecino ruidoso por Alex Ferguson, lo cierto es que ahora parece ser el Manchester United el que intenta incomodar a su eterno rival. Por detrás, prácticamente, toda la temporada, los de Mourinho tendrán que estar pendiente de los resultados rivales para poder alcanzar plazas de UEFA Champions League. Con el calendario en la mano, resulta complicado que eso pueda suceder, pues si los del Etihad tenían unos compromisos asequibles por la entidad y lo que estaba en juego para sus rivales, los de Old Trafford vivirán dos encuentros trascendentales en su lucha por seguir escalando posiciones.

El Manchester United tiene que visitar a Arsenal y Tottenham de forma consecutiva

De manera consecutiva, los Red Devils se medirán a Arsenal y Tottenham lejos de su afición, algo que nunca invita al optimismo, salvo que se miren las estadísticas de un Manchester United que rinde mejor como visitante. De ahí surge la idea de que quizás no sea tan mala noticia para un equipo que, además, tendrá que repartir esfuerzos con la UEFA Europa League. Antes de acabar, los muniqueses tendrán que visitar el St. Mary’s Stadium para medirse al Southampton, y recibir a un Crystal Palace que, como los Saints, ya puede tener todo hecho en ese tramo de temporada.

Arsenal. Zozobras completas

Posiblemente la canción más representativa de "Cábalas y cicatrices" también tiene mucha coincidencia con la temporada del Arsenal, un equipo a la deriva que nadie sabe cómo terminará. Siendo el que menos partidos ha jugado de los siete primeros clasificados, con apenas treinta y tres, son, por tanto, los que más puntos pueden sumar hasta el final de temporada, fijando su cifra final en 75 unidades. Que las alcancen puede provocar un clamor popular, pues la irregularidad ha marcado la que, además, puede ser, la última temporada de Arsène Wenger en el banquillo Gunner.

Manchester United y Everton son los duelos que más llaman la atención del calendario del conjunto londinense. De la misma forma, ambos son el primer y último escollo, respectivamente, antes de dar por finalizada la temporada 2016/2017. Entre medias tendrán que verse las caras con Southampton, Stoke City y Sunderland, todos ellos con la tarea hecha, eso sí, con mayor o menor acierto. Tres partidos en el Emirates Stadium y dos fuera, en St. Mary’s Stadium y Stoke-on-Trent, son las oportunidades, junto a la final de FA Cup que les queda a los Gunners para salvar un curso muy complicado.

Arsène Wenger antes de entrar en White Hart Lane | Fotografía: Premier League

Everton. Camino de nada

Aunque parece que van camino de nada, los de Ronald Koeman sí se han permitido el lujo de soñar hasta final de temporada. Con treinta y cinco encuentros jugados, los Toffees son los que más difícil tienen alcanzar uno de esos tres puestos de UEFA Champions League que aún están por repartir. Llegando, como máximo, a sesenta y siete puntos, lo que ya han hecho los de Goodison Park es para mantener vivo el espíritu de una afición que puede ilusionarse de verdad de cara al próximo curso.

Para conseguir una hazaña que sería recordada por todos, el Everton debería sumar los tres puntos ante Swansea, Watford y Arsenal. Swans y Gunners, además, son en territorio enemigo, el gran deber de este equipo en el presente curso. Además, hay que tener en cuenta que son, precisamente, esos dos rivales, los que tienen toda la temporada en juego en estos últimos partidos. Los de Clement están inmersos en la lucha por eludir el descenso, mientras que la situación de los Gunners es similar a la de los Toffees.

Tottenham Liverpool Man. City Man. United Arsenal Everton West Ham Southampton Crystal Palace Arsenal Man. United Swansea Man. United West Ham Leicester Tottenham Southampton Watford Leicester Middlesbrough West Brom Southampton Stoke City Arsenal Hull - Watford Crystal Palace Sunderland - - - - - Everton - Puntos posibles: 89 Puntos posibles: 78 Puntos posibles: 78 Puntos posibles: 77 Puntos posibles: 75 Puntos posibles: 67

Con esta información es más fácil entender la situación de cada aspirante, aunque siguen surgiendo dudas sobre qué equipos se repartirán esos segundos, tercer y cuarto puestos. La pasión, la picaresca y el deseo de ir un paso más allá, rasgos que también comparten con Javier Krahe, están presentes en cada una de estas entidades y en el fútbol actual.