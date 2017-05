Southampton la 'kryptonita' del Liverpool

Google Plus

Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Matip, Milner; Leiva (Lallana, min. 70), Wijnaldum (Grujic, min. 87) Can; Coutinho, Firmino, Origi (Sturridge, min. 70).

De nuevo el Liverpool tropieza con el Southampton esta temporada, en un partido donde el conjunto de Jürgen Klopp lo intentó pero estuvo muy fallón, eso sí, se encontraron con un gran Froster que detuvo la ocasión más clara del encuentro, un penalti ejecutado por el capitán James Milner, que falló así la primera pena máxima de toda la temporada, en un partido crucial, que podría complicarles el tramo final de la temporada.

Primera mitad 'aburrida'

Como viene siendo costumbre en el equipo de Klopp, los partidos ante equipos de la décima posición hacia abajo no suelen ser muy vistosos, y este en el primer tiempo no se salió de esa tónica, además el Southampton es un conjunto que ha mostrado a lo largo de toda esta campaña, que no solo es una fuente de jugadores para los 'reds', sino que también le tiene tomada la medida.

Con un Southampton bien posicionado y dejándole el balón a los locales, algo esperado, consiguieron anular el juego de los 'reds', que tuvieron la iniciativa pero no supieron que hacer con el 'cuero', cosa que se le ve bastante últimamente a los de Anfield.

Salvo un cabezazo de Giorgino Wijnaldum que se fue rozando el palo, no hubo muchas ocasiones claras, y las que llegaban a portería eran bien interceptadas por Forster (al que intentaron probar con tiros rasos por bajo), el guardameta inglés fue el hombre del partido.

El primer tiempo acabó en el 'campo' de los 'saints', que a penas tuvieron oportunidad de generar algo de peligro, más que tímidas intentonas de contragolpe que fueron frustradas por la defensa de 'los muchachos' de Klopp.

El Southampton se le 'atraganta' a los 'reds'

El conjunto dirigido por el francés Claude Puel parece que esta temporada le tiene tomada la medida a los de Merseyside, y es que en cuatro partidos, una de las ofensivas más goleadoras de toda la Premier League no ha podido marcarle ni un solo tanto, ni en los dos de liga, ni en los dos de copa (donde el Soton consiguió llevarse la eliminatoria).

La segunda mitad siguió la misma dinámica que la anterior, el Liverpool siguió volcado en el ataque, pero no conseguía desmontar el buen bloque visitante que supo mantener la compostura, incluso cuando se le pito un penalti en contra, debido a una mano en el área provocada por Jack Stephens.

Pese a la gran oprtunidad que tenía el Liverpool de llevarse el encuentro, James Milner, el capitán, desaprovechó ese penalti, tras una muy buena parada de Forster, que detuvo un durísimo balón que pretendía colarse por el lado derecho de la portería.

Aunque Klopp decidió dar entrada a la 'artillería' con el cambio de Divok Origi por Daniel Sturridge o el de Lucas Leiva por Adam Lallana, de nada servió. Salvo unos centros al área y una serie de tiros que pocos problemas ocasionaron al portero 'saint', poca probabilidad tuvieron los 'reds' de imponerse en el marcador.

Por su parte el Southampton, que jugó al juego que le tocaba, logró un empate que siempre es un resultado bueno de Anfield, y complican a estos su objetivo de conservar la tercera plaza en la clasificación.

El Liverpool con este empate se coloca por encima del Manchester City a un solo punto, y con un partido más, por ello el equipo que dirige Pep Guardiola, tiene una gran posibilidad de colocarse en la tercera plaza y conseguir el acceso directo a la Champions League, por ello los 'reds' deberán ganar todos los partidos que le quedan para seguir metiendo presión y lograr el ansiado objetivo de jugar la máxima competición continental.