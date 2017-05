Mustafi:“Sabemos que todo es posible”

Google Plus

Mustafi habla tras el partido | Fotografía: Arsenal

Con la duda resuelta de si la nueva formación del Arsenal daría resultados o no, ahora se abre la posibilidad de saber si es aplicable a todos los partidos. Resulta complicado pensar que un equipo de la talla del londinense forme con tres centrales y dos carrileros ante equipos como el Sunderland, que además de estar descendido y situado en última posición actuaba como visitante en el Emirates Stadium. El poderío y superioridad de los entrenados por Wenger parece dejar claro que actuar con este esquema es algo timorato. Quizás fuera por eso o por el resultado, el entrenador Gunner tuvo que deshacer su idea en torno al minuto setenta de partido. Momento en el que, paradójicamente, el Arsenal abrió el marcador y desarrolló un mejor juego, con más oportunidades y presencia en el área rival.

“No es fácil jugar cada tres días porque aparece el cansancio”

Uno de los que tuvo la oportunidad de vivir la transformación sobre el terreno de juego fue Shkodran Mustafi, el defensor alemán que se ha convertido en titular indiscutible de la zaga Gunner. Acompañado por Holding y Monreal en el inicio y solo por el inglés al final, el ex del Valencia cuajó un gran partido ante un equipo que, por otro lado, tuvo sus opciones de gol. Destacando “la paciencia y concentración” de todos los atributos que puso el conjunto de Londres para vencer a los Black Cats, el bávaro tiene claro que “no es fácil jugar cada tres días”. “Sabíamos que teníamos que ganar este partido, porque era en casa y porque veníamos de una buena racha. No fue fácil, a pesar de que el Sunderland ya ha descendido. No es fácil jugar cada tres días porque aparece el cansancio. Hemos tenido muchas oportunidades y hemos conseguido los tres puntos al final”, añadió.

Ahora, tanto él como sus compañeros, se centran ya en ese último partido liguero ante el Everton que, de nuevo, jugarán en casa. Confiado en que el Liverpool pueda tropezar y tomar así la cuarta plaza, el defensa del Arsenal valora las posibilidades: “Estamos jugando por ello. Si supiéramos que iba a ser imposible, no estaríamos jugando, pero sabemos que todo es posible y tenemos que ir hasta el final y ver qué pasa”. Complicado, todos en el vestuario Gunner saben que tienen que hacer sus deberes deseando que el Middlesbrough asalte Anfield.