Pickford no puede evitar que el Arsenal siga soñando con la Champions

Penúltima final para el Arsenal en su búsqueda de los puestos de Champions que tenía que afrontar en un Emirates semivacío por el boicot promovido por varias asociaciones y peñas de aficionados. Con la guillotina en el cuello de Wenger, el Sunderland visitaba Londres con el único ímpetu que vencer por la honra a los Gunners. La superioridad técnica de los jugadores locales fue imponiéndose en el encuentro hasta que por fin lograron batir a un Jordan Pickford que realizó una actuación estelar.

El Arsenal contra su acierto goleador

El Arsenal comenzaría con fuerza el partido de la mano de una buena jugada entre Ramsey y Giroud que dejarían en una situación favorable a Alexis Sánchez para que disparase desde la frontal del área, aunque su disparo se fue muy alejado. Los Gunners querían resolver el compromiso aplazado de forma rápida, pero en frente tendrían un Sunderland sin presión tras llevar varias jornadas descendido. Giroud estaba siendo protagonista ya que sus compañeros le buscaban una y otra vez para que pivotase en la frontal del área y la devolviese, pero aún lo iba a ser más cuando estuvo a punto de hacer el primer gol del partido Alexis. El chileno volvió a encontrarse con un balón en la frontal del área favorable para el disparo, y no dudó en volver a pegarle, pero con la mala suerte de que pegó en el brazo del francés de forma que el gol no subiría al marcador.

Aaron Ramsey tuvo que retirarse del partido lesionado, hasta entonces había hecho una gran actuación | Foto: Premier League

El mismo Giroud volvería a tener otra ocasión clarísima en la que Jordan Pickford actuó rápidamente. Un gran balón entre los defensas de Aaron Ramsey llegaría a los pies del francés dentro del área solo ante el portero inglés, pero su disparo fue desviado espléndidamente por el guardameta. El Arsenal continuaba su asedio, esta vez por medio de Héctor Bellerín que se atrevería a encarar hacia el centro y asestar un disparo que pasó muy cerca de la escuadra derecha de Pickford. Lo volvía a intentar Rob Holding filtrando un buen balón raso al área pero que finalmente despejaría a córner O’Shea. Los locales estaban dominando el encuentro con claridad, no habían pasado ni 20 minutos de encuentro y el barco del Sunderland no podía tener más agua, pero no conseguían encontrar el gol que les pusiera por delante en el marcador.

Granit Xhaka contó con una oportunidad para repetir el gol que consiguió ante el Manchester United, pero se fue rozando el palo izquierdo del guardameta del Sunderland. La suerte parecía no estar del lado de los Gunners, pero el gol estaba madurando como una manzana, y parecía que pronto caería. Alexis estuvo a punto de cazar un balón en el área pequeña a la salida de un córner, pero su remate no cogió puerta para desesperación de la grada que se empezaba a impacientar con la cantidad de ocasiones que había acumulado su equipo. El chileno se estaba moviendo muchísimo por la zona de tres cuartos, mostrándose continuamente tanto para que Xhaka como Ramsey le encuentren. Los dos centrocampistas estaban jugando un buen partido cogiendo el timón de su equipo y agilizando el ritmo de los ataques de los de Wenger.

Rob Holding trata de parar a Didier N'Dong en una de sus galopadas de la primera parte | Foto: Premier League

Poco a poco el Sunderland fue apareciendo en el partido, aunque de forma muy tímida. N’Dong apareció por la banda izquierda demostrando su potencia para plantarse en el área pero su disparo fue manso para que Cech lo desviara. Y es que a pesar de que el dominio continuaba siendo del Arsenal, el partido se había trabado y cada vez les costaba más superar el muro que había plantado cerca de su área Moyes. Bellerín lo consiguió tras un pase de crack de Mesut Özil que lo plantó solo en el área, pero su disparo se fue al lateral de la red de Pickford. El Arsenal parecía gustarse en los últimos minutos de la primera mitad y un jugadón entre Bellerín, Özil y Ramsey terminaría en un disparo del galés que Pickford desviaría a bocajarro a córner. En el mismo saque de esquina Holding pudo poner por delante a su equipo al rematar solo en el área pequeña de cabeza, pero su disparo salió demasiado centrado y manso a las manos del portero del Sunderland. De esta forma se llegaba al descanso del partido.

Alexis consigue batir por fin a Pickford

La segunda parte comenzaba con susto para el Arsenal después de que Monreal hiciera una asistencia muy poco acertada para Cech que suponía, además, libre indirecto para el Sunderland en el área pequeña. La posición era escorada, pero la situación tenía mucho peligro. Larsson colgó el balón bombeándolo por encima de los jugadores Gunners pero Xhaka conseguía desviar a córner para subsanar el peligro. Por ahora le estaba saliendo caro a los Gunners haber perdonado tanto en la primera parte porque los de Moyes comenzaron mucho mejor la segunda. Larsson tuvo otro balón parado para demostrar su gran golpeo de balón, pero su centro no fue aprovechado por Fabio Borini que se dejó el balón atrás a la hora de rematar. Los visitantes habían conseguido meter el miedo en el cuerpo de los de Wenger.

Mesut Özil volvió a ser decisivo dando el pase que ponía en bandeja el primer gol a Alexis Sánchez | Foto: Premier League

Comenzaría a avisar el equipo londinense en la segunda parte por medio de un gran disparo de Skhodran Mustafi que consiguió desviar Cattermole. El Arsenal volvía a mandar en el partido y un excelso pase de Ramsey a la espalda de la defensa del Sunderland estuvo a punto de ser cazado por Özil para plantarse solo delante de Pickford, pero el alemán no controló bien y la ocasión se desvaneció. No conseguía embocar la puerta el conjunto de Wenger. Giroud también se animaba rematando de cabeza un gran centro de Mesut Özil, pero su disparo se iba lamiendo el palo derecho del guardameta visitante. Si la fortuna de cara a puerta no estaba del lado Gunner, tampoco lo estaría el aspecto físico cuando Aaron Ramsey tenía que salir del campo aparentemente lesionado. La final de la FA Cup no está muy lejana y sería una gran pérdida para el conjunto de Wenger, de hecho estaba siendo uno de los mejores del partido hasta ese instante. Por él saldría Welbeck.

El entrenador francés aprovechó para hacer otro cambio introduciendo a Alex Iwobi por Kieran Gibbs. El Arsenal pasaría a defensa de cuatro con Iwobi y Özil jugando más centrados. El cambio saldría a la perfección para el alsaciano cuando unos minutos después una combinación entre Özil y Xhaka plantaría al alemán en el área para que la pusiera atrás de forma que Alexis rematase a placer para poner el primer gol en la cuenta Gunner. Le costó mucho abrir la veda al equipo local, pero por encima de eso la mejor noticia era que Özil volvía a ser determinante con su jugadón. Pickford volvía a aparecer para redondear su gran actuación desviando un potente disparo de Xhaka en la frontal del área. El guardameta inglés hizo todo lo posible para hacer de la portería un cerrojo, como volvió a demostrar con un disparo de Iwobi que también consiguió desviar.

Alexis Sánchez se desquitó de haber fallado varias ocasiones con dos goles para que su equipo siga soñando | Foto: Premier League

La actuación del portero del Sunderland estaba siendo increíble, pero no es un superhombre para aguantar un asedio como el que vivía el equipo desde el minuto 75. Un gran centro de Bellerín iba a ser rematado de forma acrobática por Giroud, y Pickford conseguía desviarlo, pero en el segundo palo aparecía Alexis en posición dudosa para rematar a placer y sumar su segundo gol en el partido. El chileno parecía desquitarse de un partido bastante aciago con dos goles de cazador. Pickford volvería a aparecer para evitar el tercero de la cuenta Gunner tras un gran cabezazo de Mustafi que conseguía tocar lo suficiente como para enviarlo al larguero. Épica actuación del inglés que tuvo que soportar 33 ocasiones de los locales y aún así consiguió mantener la portería a 0 hasta los últimos veinte minutos de partido.