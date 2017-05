Mourinho: "Mis pensamientos están con las víctimas de Mánchester"

manutd.com

El United consiguió salir campeón del Amsterdam Arena. Un gol temprano de Pogba y otro en la segunda parte de Mhkitaryan le dieron el triunfo a los Diablos Rojos. Mourinho estuvo contento y en la rueda de prensa en líneas generales comentó lo siguiente: "Mis pensamientos están, naturalmente, con las víctimas de la tragedia ocurrida en Mánchester, y con sus familias. No olvido la tragedia. Quizás esta victoria le traiga algo de felicidad a Mánchester, no lo sé. Pueden estar seguros de que yo, y todos los demás, cambiaríamos gustosos este trofeo por las personas que perdieron la vida, eso es obvio. Sin embargo, si me enfoco en el equipo de fútbol, puedo decirles que me siento orgulloso".

El entrenador portugués comentó la actuación de su equipo: "El equipo estuvo fantástico desde el primero hasta el último minuto. Fue una actuación colectiva fantástica, hubo algunas excelentes actuaciones individuales y tuvimos el control total del partido. Siempre pensamos que podíamos ganar la Europa League, y nos sentimos muy contentos. Jugamos de manera inteligente y lo hicimos de manera cómoda. Fuimos mucho más fuertes que ellos. Si eres bueno en el juego aéreo, te decides por mandar pases largos. Hay muchos poetas en el mundo futbolístico, pero los poetas no ganan muchos trofeos. Sabíamos en lo que éramos mejores que el Ajax y explotamos sus flaquezas".

El equipo de Mourinho estará en la Champions League la próxima temporada: “Nos metimos en la Champions League como es debido y, para mí, la forma correcta es ganando la Premier League o la Europa League. No fuimos lo suficientemente fuertes como para ganar la Premier League, pero sí la Europa League. El club tiene ahora todos los títulos del mundo futbolístico. Desde el principio luchamos duro por este. Fue una victoria totalmente merecida. Estoy tan contento de ver a todos los jugadores, incluso a aquellos en muletas, con el trofeo”.

En verano podrían llegar nuevas incorporaciones: “Ed Woodward tiene mi lista, de lo que quiero, de lo que me gustaría tener, desde hace más de dos meses. Así que ahora depende de él y de los dueños. Pero por ahora ya no me interesa el fútbol. Estoy de vacaciones. No quiero ver ningún amistoso internacional, soy egoísta. No puedo hacerlo. Para mí, ya basta. Estos últimos meses han sido muy duros, nos faltaban jugadores. Tres trofeos en una temporada y la [clasificación] a la Champions League… Me siento muy satisfecho tras la temporada más difícil que he tenido como director técnico”.