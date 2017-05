Daniel Farke, nuevo entrenador del Norwich City

Google Plus

Farke posando con los colores de su nuevo equipo. Foto: Norwich City

El Norwich City ya se ha decidido por el sustituto permanente de Alex Neil, despedido tras una mala racha de resultados el pasado mes de marzo.

El elegido ha sido un desconocido para el gran público, Daniel Farke, entrenador del equipo filial del Borussia Dortmund. Llega junto a su asistente Edmund Riemer y firma por dos temporadas para tratar de devolver a los Canaries a la Premier Leauge.

Farke sustituyó a Wagner en el equipo reserva del Dortmund

Las credenciales más inmediatas de Farke son el haber dejado al equipo reserva del Dortmund en segunda posición en el campeonato de la Regionalliga West, habiendo perdido tan solo tres partidos en todo el año. Su relación con Thomas Tuchel le ha servido para ganarse una gran reputación de estratega, y sustituyó a David Wagner que ahora triunfa en Championship de la mano del Huddersfield Town, conjunto al que ha colado en la final de los play-offs de ascenso a la Premier League.

"Estoy muy contento de estar aquí, es una gran aventura para mí", dijo en nuevo preparador de los Canaries. "Tenía muchas ganas de poder llegar y ver a toda esta gente y seguir aprendiendo de toda la gente involucrada en este club. He tenido unos muy buenos años en el Borussia Dortmund, pero cuando Stuart Webber me contó todo sobre el Norwich City, me dí cuenta de que este es un gran club", explicó.

"Cuanto más aprendo del Norwich City, más me emociona este reto" "Cuanto más aprendo del Norwich City, más me emociona este reto y más ganas tengo de que comience", dijo ante el director deportivo del club. "Estamos muy emocionados de recibir a Farke entre nosotros. Ha sido el candidato más destacado de todos, he pasado mucho tiempo aprendiendo sus métodos de trabajo y cuando empezaron a clarificarse las cosas y vimos sus ganas de aterrizar aquí nos sentimos muy halagados", afirmó Stuart Webber.

"El Borussia Dortmund es mundialmente conocido por contratar a entrenadores jóvenes con mucho talento y han conseguido todos ellos desarrollar un bonito y atractivo fútbol partiendo de la base de una sólida defensa. Creemos que traerá cierto estilo e identidad al club y nuestros aficionados lo agradecerán".

Farke y Webber en la presentación. Foto: Norwich City

"Nos dimos una franja temporal para conseguir al candidato adecuado para finales de mayo y estoy muy contento de haber podido cumplir con ello. Estoy seguro de que es la decisión adecuada y quiero agradecer a todo el mundo en el club y especialmente a los aficionados por su paciencia. Estoy encantado de poder dar a Daniel la bienvenida", finalizó diciendo Webber.