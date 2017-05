El West Ham ficha a Pablo Zabaleta

Zabaleta posando con la camiseta de su nuevo equipo. Foto: Getty Images

Nuevos aires para un clásico de la Premier League. Pablo Zabaleta cambia el azul cielo del Manchester City por el grana del West Ham United en Londres.

A sus 32 años, era un secreto a voces que abandonaría la disciplina Citizen a final de temporada (circunstancia que él mismo terminó confirmando). Desde su llegada procedente del Espanyol en el verano de 2008, se convirtió en un imprescindible para todos los técnicos que pasaron por el banquillo del Etihad Stadium.

Zabaleta ha disputado 333 partidos con el City Con un total de 333 encuentros oficiales disputados con la camiseta del City, el capitán de Buenos Aires se siente con energía de seguir en la Premier League, competición en la que este mismo curso ha participado en 20 ocasiones. De la mano de Pep Guardiola ha sobrepasado los 2.000 minutos de fútbol en todas las competiciones, regresando incluso al puesto de medio centro donde triunfó a su llegada a Europa.

Zabaleta posando durante la firma de su contrato. Foto: Getty Images

"Es un absoluto placer formar parte del West Ham United. Espero poder daros muy buenos momentos", aseguró el argentino ante las cámaras de la televisión oficial del club. "Vengo a este equipo para seguir disfrutando del fútbol, y con un poco de suerte podemos tener mucho éxito juntos", continuó.

"Pienso que mi tiempo en el Manchester City había llegado a su fin" "En ocasiones una persona necesita un nuevo reto y como futbolista, pensaba que mi tiempo en el Manchester City había llegado a su fin. Han sido nueve años fantásticos, brillantes. Ellos me dieron la oportunidad de disfrutar esta maravillosa liga, pues me he divertido mucho como jugador en la Premier League. Lo he pasado muy bien jugando allí y quería seguir haciéndolo en esta competición porque es lo que un futbolista siempre quiere hacer. A mi edad y tras haber pasado tanto tiempo en este país, estoy listo para afrontar un nuevo reto aquí, y tengo ya muchas ganas de que comience todo", analizó Pablo Zabaleta.

El argentino es el primer fichaje de un conjunto que en la tarde de ayer anunció la marcha de tres futbolistas de su primera plantilla, Álvaro Arbeloa, Jonathan Calleri y Gökhan Töre, y tratarán de asaltar de nuevo los puestos europeos de la mano de Slaven Bilic. Ahora cuentan con un gran capitán como Zabaleta entre sus filas y personalidad en el vestuario.