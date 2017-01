Google Plus

Calendario MLS 2017 || Imagen: @futbolMLS

Ya está casi todo preparado para que la Major League Soccer 2017 comience dentro de poco más de un mes. En el día de hoy dos han sido los anuncios que la competición ha realizado de cara a esta temporada. El más importante de los dos, es que ya se conoce de manera oficial el calendario para esta nueva temporada.

A pesar de que en esta temporada se incorporan dos equipos a la competición como Atlanta United FC y Minnesota United FC, continuarán disputándose 34 jornadas (un total de 374 partidos). La temporada se diferenciará en 17 partidos como locales y 17 como visitantes. Cada equipo disputará dos o incluso tres partidos frente a rivales de su conferencia, mientras que frente a los 11 conjuntos de la conferencia contraria, se jugará en una ocasión.

Con ello se han dado a conocer las fechas de los eventos más reseñables como son la Heineken Rivalry Week y la #DecisionDay. La primera se disputará en dos semanas diferentes, mientras que la segunda ya se ha convertido en un clásico para definir el final de la temporada regular.

Heineken Rivalry Week (23-25 junio, 23-27 agosto)

En estas dos jornadas se disputan una serie de partidos considerados como clásicos, aunque a lo largo de la temporada se repetirán varios de estos enfrentamientos de manera aleatoria. Entre ellos se disputará el Hudson River Derby, California Clasico, 401 Derby, Cascadia Cup…

23-25 junio

- Houston Dynamo – FC Dallas (Texas Derby)

- New York Red Bulls - New York City FC (Hudson River Derby)

- Portland Timbers – Seattle Sounders FC (Cascadia Cup)

23-27 agosto

- FC Dallas – Houston Dynamo (Texas Derby)

- Vancouver Whitecaps FC – Seattle Sounders FC (Cascadia Cup)

- New York Red Bulls – New York City FC (Hudson River Derby)

- Real Salt Lake – Colorado Rapids (Rocky Mountain Derby)

- Montreal Impact – Toronto FC (401 Derby)

- Los Angeles Galaxy – San Jose Earthquakes (California Clasico)

- Seattle Sounders FC – Poartland timbers (Cascadia Cup)

#DecisionDay (22 octubre)

El #DecisionDay es un concepto que se originó hace dos temporadas en la que todos los equipos jugaban el mismo día y a la misma hora todos sus encuentros, para así dilucidar el posible campeón de la Supporters´ Shield, PlayOff´s…

- DC United – New York Red Bulls

- FC Dallas – Los Angeles Galaxy

- Portland Timbers – Vancouver Whitecaps FC

- Atlanta United FC – Toronto FC

- Houston Dynamo– Chicago Fire

- Real Salt Lake – Sporting Kansas City

- Montreal Impact – New England Revolution

- Seattle Sounders FC – Colorado Rapids

- Philadelphia Union –Orlando City SC

- San Jose Earthquakes – Minnesota United FC

- New York City FC – Columbus Crew SC

Otros datos

- Esta será la primera vez en la historia de la Major League Soccer en la que se realice un parón, mientras se disputa la fase de grupos de la Copa de Oro CONCACAF 2017.

- En la penúltima jornada de la competición, los equipos se enfrentarán en un horario similar, jugándose los partidos de la Conferencia Este a las 3:00 PM ET (21:00 horas España), y la Conferencia Oeste a las 5:00 PM ET (23:00 horas España).

Balón Oficial

El segundo anuncio del día de hoy fue el balón oficial para la próxima temporada. El esférico vuelve a ser de la serie NATIVO, aunque tendrá una diferencia estética muy importante. Claramente se pueden diferenciar las banderas de los Estados Unidos y Canadá, representando los países que disputan la competición.