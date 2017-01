MLS SuperDraft 2017: el gol por encima del resto

Google Plus

MLS SuperDraft 2017 || Imagen: mlssoccer.com

La Major League Soccer ha dado comienzo. El MLS SuperDraft se ha disputado con sus dos primeras rondas en donde algunos equipos confían en esta generación para mejorar sus plantillas de cara a esta temporada.

El MLS SuperDraft 2017 ha desarrollado como era de esperar y el gol ha sido el gran protagonista de esta edición. Entre los diez primeros jugadores seleccionados, cinco fueron delanteros. Aunque esto es más significativo si se reseña que cuatro de estos fueron elegidos entre los cinco primeros. Finalmente fue el delantero de UCLA, Abu Danladi el que consiguió ser seleccionado como primera opción por Minnesota United FC.

Abu Danladi con UCLA (Imagen: campusfc.com)

Se preveía que fuera un draft en el que los jugadores defensivos se convirtieran en los protagonistas, ya que se trataba de una de las mejores generaciones en defensores. Jugadores como Nerwinski, pero sobre todo Robinson, se convirtieron en piezas cotizadísimas. De hecho, muchos equipos trataron de negociar una posición alta de este Draft, con la clara intención de hacerse con los servicios del central procedente de Syracuse.

En cuanto a los dos españoles que acudían a este MLS SuperDraft, sólo uno tuvo la suerte de ser seleccionado. Guillermo León fue elegido en el puesto 27 por Chicago Fire, tras adquirir este puesto desde Toronto FC.

Desde Ghana a California

Dejar Ghana a los 16 años no es fácil, y más quedándose tu familia. Eso es lo que le ocurrió a Abu Danladi, que siendo un adolescente decidió hacer las maletas y tener una educación universitaria que le permitiera además realizar lo que más le gustaba, jugar al fútbol.

Llegó a la University of California Los Angeles (UCLA) en 2014 y hasta este momento ha logrado disputar 42 partidos en los que anotó 18 goles. Danladi puede jugar en las tres posiciones del ataque, aunque sea como delantero centro cuando rinde a un mayor nivel. Destaca por ser un delantero de gran potencia física, con la que supera en carrera a los centrales con mucha facilidad.

El futbolista se formó en la misma academia en Ghana que David Accam o Emanue Boateng.

“Como él juega en el Galaxy y yo en UCLA, estábamos cerca y ha sido muy importante su apoyo. Me ha aconsejado mucho sobre que hacer o no, estamos cerca y he estado viéndole en sus partidos constantemente”, dijo Danladi.

El central del futuro

El central de Syracuse fue una de las piezas más cotizadas de este Draft, ya que muchos clubes trataron de negociar tanto por la primera como segunda selección, tratando de hacerse con una oportunidad de elegirlo. Miles Robinson es uno de los defensores con mayor proyección del país, que además forma parte de las selecciones inferiores del los estadounidenses.

Robinson en un encuentro con Syracuse (Imagen: uslpdl.com)

“Estoy muy agradecido de ser seleccionado por Atlanta United FC en la segunda posición del SuperDraft. Estoy emocionado por llegar y jugar junto a mis nuevos compañeros. Será una gran experiencia”, dijo Robinson.

Salta la sorpresa

Como tercera selección de este SuperDraft, Chicago Fire tenía la posibilidad de incorporar a alguna de las piezas más cotizadas, pero cuando apenas quedaban segundo para finalizar su tiempo de elección, saltó la sorpresa en el LA Convention Center. La franquicia del Fire volvía a traspasar una elección a New York City FC como ya pasara en el anterior draft.

En esta ocasión el conjunto neoyorkino se hizo con los servicios del delantero Jonathan Lewis que llega desde los Akron Zips. El futbolista tuvo el honor de ser elegido como el MVP del MLS Player Combine 2017. A cambio de esta segunda posición, los de Illinois recibieron $250.000 de General Allocation Money (GAM) y la undécima posición. Su elección fue el extremo Daniel Johnson, uno de los jugadores que deslumbraron en el primer día del Combine.

Hora de la verdad

El único jugador español que fue seleccionado en este Draft, Guillermo León, tendrá que ganarse un puesto en los Chicago Fire. Estos recibieron la cuarta y quinta elección de la segunda ronda desde Toronto FC, siendo este movimiento el que ocasionó la llegada de Guillermo.

El delantero de los Blue Hens deberá ganarse un puesto en la poblada delantera del Fire, después de que estos incorporaran al serbio Nikolic y renovaran por una temporada a Luis Solignac. Compartirá vestuario con un ex compañeo de Delaware, Jonathan Campbell, que fue seleccionado el año pasado en el SuperDraft. En la franquicia de la ‘Ciudad del Viento’ coincidirá también con Veljko Paunovic, quien estuvo jugando para el Getafe CF, cuando Guillermo se formaba en la cantera azulona.

MLS SuperDraft 2017 Pick´s

Primera Ronda

PICK EQUIPO JUGADOR OBSERVACIÓN 1 Minnesota United FC Abu Danladi 2 Atlanta United FC Miles Robinson 3 New York City FC Jonathan Lewis Desde CHI 4 Portlad Timbers Jeremy Ebobisse Desde HOU 5 Columbus Crew SC Lalas Abubakar 6 San Jose Earthquakes Jackson Yueill 7 Vancouver Whitecaps FC Jakob Nerwinski 8 Atlanta United FC Julian Gressel Desde OCSC 9 Columbus Crew SC Niko Hansen Desde NER 10 Houston Dynamo Joe Holland Desde POR 11 Chicago Fire Daniel Johnson Desde PHI 12 DC United Chris Odoi-Atsem 13 Real Salt Lake Reagan Dunk 14 Sporting Kansas City Colton Storm 15 Colorado Rapids Sam Hamilton Desde LA 16 New York City FC Kwame Awuah Desde SEA 17 New York Red Bulls Zeiko Lewis 18 FC Dallas Jacori Hayes 19 Montreal Impact Nick DePuy 20 New England Revolution Brian Wright Desde COL 21 Toronto FC Brandon Aubrey 22 Seattle Sounders FC Brian Nana-Sinkam

Segunda Ronda