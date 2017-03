Buen comienzo de Chicago Fire

Google Plus

El equipo local se llevó sus tres primeros puntos en un encuentro en el que se mostró muy superior a su rival. La primera parte ya comenzó de cara para el Fire, ya que sacó provecho de dos errores de la defensa rival para poner por delante a su equipo, y dejar al conjunto visitante bastante tocado. Estos trataron de tener una reacción en la segunda mitad, llevando la iniciativa en el juego, pero la buna defensa propuesta por su rival le hizo ir perdiendo poco a poco sus posibilidades, incluso a punto estivo de costarles un tercer gol.

El Fire aprovecha los errores

Desde los primeros compases del encuentro, se pudo ver a dos equipos que buscaron tener mucho control sobre el balón, para de esa manera no verse sorprendidos desde el inicio. Con el paso de los minutos comenzó a verse destellos de lo que podría ser el partido, con unos visitantes elaborando algo más de juego y un Fire que trataba de aprovechar a la contra las pérdidas de su rival.

En uno de estos contraataques, el conjunto local sacó provecho de un error del centrocampista rival ‘Sunny’ Sunday, que en su intento por despejar el balón, dejó al delantero rival sólo frente al guardameta. El húngaro Nikolic no desaprovechó el ‘regalo’ y batió al guardameta con una gran definición. A pesar de que el juez de línea señaló fuera de juego, fue el colegiado el que de manera acertada dejó seguir la jugada.

Nikolic anotó su primer gol en la MLS (Imagen: usatoday.com)

Pero esta no sería el único error de la defensa de Real Salt Lake. Unos minutos más tarde, el hondureño Arturo Álvarez controló un balón en banda derecha, y con un slalom en el que fue superando a defensas como si fuesen alevines, logró llegar a la frontal del área. Disparo entonces sobre la portería de Rimando, que no pudo hacer nada para detener el balón, ya que este golpeó en un defensor y le confundió.

Durante los siguientes minutos, los visitantes parecieron estar fuera del partido, ya que apenas conseguían llegar con el balón controlado a campo rival, y eso que estos no les estaban realizando una presión asfixiante. No fue hasta pasado el ecuador de la primera mitad, cuando parecieron responder y volver a entrar en el partido. Se hicieron con el control del balón y tuvieron a los de Illinois encerrados en campo propio, aunque no consiguieron plasmar esta superioridad con acciones de peligro.

En los minutos finales, partido volvió a equipararse para los dos equipos con constantes alternancias en la posesión del balón. Esto provocó que se vieran pocas acciones de peligro, llevándolo al descanso con la ventaja de dos goles para los locales.

Control absoluto de los locales

El Chicago Fire tuvo un gran inicio de mitad, logrando generar dos claras ocasiones de gol en los primeros cinco minutos que sorprendieron a su rival. A partir de ese instante fue el conjunto visitante el que llevado por la urgencia de sacar un resultado positivo, se hizo con la iniciativa del juego, pero le resultó muy difícil llegar a portería. Esto fue a causa del planteamiento defensivo de su rival, que plantó dos líneas muy juntas en la frontal del área, que hacía casi imposible encontrar espacios por los que atacar.

Con el paso de los minutos el Chicago Fire logró desprenderse de la presión a la que su rival le estaba sometiendo y consiguió cobrar mayor protagonismo con el balón. De esta manera logró que durante este tiempo su rival apenas le generase jugadas de peligro, salvo algún disparo aislado desde fuera del área. Pero la ocasión más peligrosa fue un pasé al corazón del área pequeña que Movsisyan remató fuera cuando tenía todo de cara para haber recortado distancias.

Esta situación llevó a los dos entrenadores a realizar un par de cambios en el equipo con los que cambiar la dinámica que se llevaba.

Conforme el encuentro se acercaba al final, las urgencias aparecieron en el equipo visitante, llevándole a cometer varios errores en defensa que a punto estuvo de costarles un tercer gol que hubiese sido definitivo. Una incorporación de Vincent al ataque, le permitió disparar desde la frontal del área, pero el balón se marchó por encima del larguero.

Con el tiempo casi cumplido, el equipo visitante busco en la épica el gol que maquillara el resultado. Pero no fue su partido. La defensa del Fire rechazó todos los balones que les llegaban sin ningún tipo de problema. Esto hizo que el colegiado señalara con el pitido final la conclusión del encuentro, con los primeros tres puntos en la competición del Chicago Fire.