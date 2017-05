DC United conquista Atlanta

Google Plus

El DC United se hizo con su primera victoria de la temporada después de superar a un rival que fue de más a menos. En la primera mitad, los locales comenzaron siendo muy superiores, consiguiendo anotar un gol, pero un par de fallos de concentración de los defensores concedieron dos goles que fueron casi definitivos. En la segunda mitad los locales asediaron al rival, pero el buen planteamiento de los capitalinos les negó más goles y les dio a estos la victoria.

Salta la sorpresa

Atlanta no quería regular nada, y ya desde el inicio salió a buscar la victoria de manera intensa. Tanto fue así que en los tres primeros minutos, Villalba tuvo dos ocasiones claras para haber adelantado a su equipo, pero apareció ahí la figura del guardameta Hamid para detener sendos disparos.

Sin embargo, antes de que se llegasen a los diez se cumplió el dicho de ‘a la tercera va la vencida’. Una acción de nuevo por la banda derecha entre Garza y Asad, continuó con un centro al segundo palo en donde apareció el delantero Kenwyne Jones para, libre de marca, poner a su equipo por delante en el luminoso.

Los locales eran los dominadores del encuentro, dejando a los visitantes como meros espectadores. Esto se vio reforzado con un par de acciones de Almirón en las que habilitó al delantero trinitense, pero en esta ocasión no tuvo suerte para definir.

Jones se eleva para adelantar a su equipo (Imagen: usatoday.com)

Cerca de la hora de partido, saltó la sorpresa en el estadio de Atlanta. En la primera ocasión en la que los visitantes tuvieron ocasión de acercarse a la portería rival, tras un fallo de la defensa, estos consiguieron el empate. Neagle controló un mal despeje de la defensa local y su disparo a puerta salió defectuoso, con tan buena suerte que Pakrhurst, al intentar desviarlo, lo introdujo en la portería.

Este tanto no trastocó el planteamiento de los locales que continuaron llevando la manija del partido. Aunque a diferencia de los primeros minutos, no conseguía profundizar en sus acciones, ya que su rival se encontraba muy junto en el borde del área. Esto hizo que las ocasiones no llegaran, y que los visitantes ganases en confianza.

Sin embargo, en una de las últimas acciones de peligro de la primera mitad, Luciano Acosta dejó en silencio el Bobby Dodd Stadium. En la tercera ocasión en la que el equipo llegó al área con peligro, una jugada del pequeño delantero argentino finalizó en gol, lo que consumaba así la remontada visitante.

Atlanta se estrella contra un muro

La segunda parte tuvo un comienzo bastante más igualado, en donde el dominio de los locales pareció quedar de lado. El DC United se deshizo de toda presión y comenzó a jugarle de tú a tú a un rival que no conseguió superar las líneas de presión que los capitalinos estaban realizando.

Sin embargo, en la cuarta ocasión en la que los visitantes consiguieron salir al contraataque, volvieron a sorprender a su rival. Recuperaron el balón en área propia, y tras tres toques, mandaron un balón a Le Toux que en la carrera hizo imposible ser detenido, y con un potente disparo, colocó el tercero para el equipo.

Desde ese momento, el Atlanta United volvió a ser el equipo que buscase la iniciativa del partido, pero sin embargo la tónica en las acciones de peligro no cambiaba y sólo alguna cabalgada esporádica del paraguayo Almirón. El entramado defensivo de los visitantes era muy difícil de superar, y si conseguían realizar algún disparo sobre los tres palos ahí estaba Hamid para repeler los balones.

Los dos entrenadores realizaron sus variaciones sobre el once titular, buscando sacar algo positivo del partido, pero ni por esas los locales conseguían sobreponerse a la situación en la que se encontraban.

Neagle disputa un balón con Asad (Imagen: usatoday.com)

En los minutos finales, con más ímpetu que lógica, los locales trataban de buscar un gol que no llegaba. Parte de culpa de una gran defensa que su rival estaba realizando, llegando incluso a poner a los diez jugadores de campo a defender, y de esa manera no permitir espacios.

Pero en la última acción del partido, el resultado a punto estuvo de ser más abultado. Lamar Neagle se presentó sólo frente al portero y tras fintarle varias veces sin tener éxito para deshacerse de él, disparo sobre la portería, pero el balón fue sacado en la línea de gol por González Pirez, que había llegado en la ayuda.

Con esta acción finalizó un partido que según comenzó parecía que sería una victoria fácil para los locales, pero que poco a poco, y con los errores en defensa, fueron permitiendo que su rival entrase en el encuentro y los remontase.