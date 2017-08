Zidane sobre All-Star: "Esperamos un buen partido para la gente"

Google Plus

Zidane respecto al All-Star: "Esperamos un buen partido para la gente". // Imagen: www.mlssoccer.com

Esta madrugada podremos disfrutar del partido de las estrellas de la Major League Soccer entre un combinado de los mejores jugadores de la liga que se enfrentan al actual campeón de la Champions League, el todopoderoso Real Madrid, que afronta su último partido de preparación antes de medirse al Manchester United con la Supercopa de Europa en juego.

Como es habitual en este tipo de partidos ha habido rueda de prensa por parte de los dos conjuntos, en la que los entrenadores y un jugador de cada contendiente han valorado el partido y la actualidad futbolística.

Zidane: “Hemos trabajado muy bien y esperamos hacer un buen partido"

El entrenador francés analizó el partido: “Esperamos hacer un buen partido y lograr una victoria. Lo importante es acabar bien. Hemos trabajado muy bien aquí y no hemos tenido muchas lesiones. Tenemos este partido y luego nos quedará poco tiempo para preparar el primer partido oficial del día 8. Después de estos cuatro partidos vamos a estar bien. Lo más importante es terminar bien y luego volver a casa”.



Respecto a su equipo: “Veo al equipo muy bien físicamente. Hemos trabajado muchísimo aquí, como el año pasado. No me voy contento con los resultados, pero en el contenido de los partidos había cosas muy buenas y otras un poco peores, pero como siempre en la pretemporada”.

Respecto al All-Star Team: “No sabemos cómo van a jugar, pero sí sabemos cómo vamos a jugar nosotros. Es un equipo muy bueno y va a ser un partido interesante. Esperamos un buen partido para todos y para la gente”.

Toni Kroos: "Es el último partido y queremos terminar la pretemporada con una victoria"

En lo que respecta al encuentro: “Vamos a intentar ganar, como siempre. Es el último partido y queremos terminar la pretemporada con una victoria. Es importante para tener buenas sensaciones para el partido contra el Manchester United de la semana que viene”.



En lo que se refiere a su estado físico: “Me encuentro bien, entrenando ya con el equipo. El tobillo está bien, puedo tener unos minutos mañana. Va a ser un partido importante, siempre con esta camiseta tienes que salir a ganar. Es el último partido antes de que empiecen las cosas importantes. Nuestro objetivo es llegar bien para el próximo partido y para eso es importante ganar”.



En relación con Schweinsteiger: “No le he visto desde hace tiempo pero me ha dicho que está bien aquí y le deseo todo lo mejor”.

Paunovic, entrenador del All-Star Team: "Es muy importante para todo Chicago"

Habla sobre la importancia del evento: "Es muy importante para todo Chicago, por varias razones, para en club, Chicago Fire, que esta muy bien representado por cuatro jugadores, para la ciudad por tener este partido aquí, y para la MLS, como liga. Estamos construyendo algo bueno para el futuro de este doporte en EEUU".

Respecto al partido: "Es una gran oportunidad enfrentarnos al Real Madrid, nuestro plan solo puede ser el de disfrutar de un partido así, tener confianza, dar un buen espectáculo y estoy seguro que todos nuestros jugadores van a disfrutar de jugar contra uno de los mejores equipos. Lo mas importante sera la experiencia, aprender cosas nuevas, aprender del oponente, de nuestros jugadores, disfrutar del talento y del partido que podremos disfrutar".

Schweinsteiger: "Tenemos que intentar realmente centrarnos en nuestro juego para Controlar a los jugadores clave de los suyos"

Participó en el All Star de la MLS 2014 lo que despertó su curiosidad por un día unirse a la liga de Estados Unidos: "Podía sentir el ambiente, y se podía sentir en los ojos de los aficionados lo mucho que significa para ellos. Realmente lo disfruté mucho y me dije ¿por qué no jugar una vez en la MLS? Así empezó. Espero que los jugadores del Real Madrid tengan la misma experiencia para poder jugar en esta liga".

Analiza al rival y la ausencia del Cristiano Ronaldo: "Todavía tienen muchos jugadores buenos, Ronaldo es obviamente uno de los mejores jugadores del mundo, pero también tienen otros jugadores que pueden jugar un papel principal en su juego, así que tenemos que intentar realmente centrarnos en nuestro juego para Controlar a los jugadores clave de los suyos".