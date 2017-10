Duras criticas a la selección estadounidense

Google Plus

Aficionados estadounidenses tras la derrota. // Imagen: MLSsoccer

Dos leyendas de la selección nacional estadounidense, Cobi Jones y Marcelo Balboa, han hablado sobre la derrota por 2-1 ante Trinidad y Tobago, perdiendo el billete con esta derrota a la Copa Mundial 2018. Los dos ex jugadores de la Major League Soccer, criticaron a los jugadores estadounidenses de la selección.

Cobi Jones con la selección EEUU. // Imagen: MLSsoccer

"Estoy enfadado, miro la forma en que fue y hubo una falta de esfuerzo en todo", dijo Jones en beIN Sports después del partido. "Especialmente cuando miro los últimos 10 o 15 minutos, ves que los jugadores saben que están al borde y no vi ningún tipo de cambio de ritmo, cualquier tipo de energía introducida en el juego para tratar de elevar el nivel. Esa es la parte más frustrante."

"Cuando tienes cinco o seis jugadores por debajo de su nivel, no vas a ganar", continuó Jones, jugador que mas veces a vestido la elástica estadounidense de "soccer". "No se puede dar por ganado a ningún equipo de CONCACAF, sabían que era difícil."

Marcelo Balboa con la selección. // Imagen: MLSsoccer

Balboa, que jugó 128 ocasiones para los EE. UU., comento al respecto: "Es un ciclo en el que se ha dicho que estos jugadores componen el equipo más talentoso que habían visto en la historia de Estados Unidos, pero este equipo no tiene corazón." A lo que continuo con: "Estaban luchando esta noche por un lugar en la Copa del Mundo y había jugadores trotando en el campo, no daban el 100 por ciento de ellos mismos. Eso me duele".

La decisión de Arena de ir con el mismo XI inicial que venció a Panamá por 4-0 el viernes también fue blanco de las críticas de Balboa: "¿Sabes lo que no entiendo? Cuando vamos a México, cambiamos a 10 jugadores y entramos en el sorteo", dijo. "Cuando vamos a Honduras, cambiamos 5-6 jugadores y empatamos ... Hoy el mismo equipo empezó (como el) contra Panamá y perdimos ... ¿Por qué no cambiar cuando es el partido más grande?"

"El equipo estadounidense salió hoy y pensó que el partido iba a ser mucho más fácil de lo fue", continuó Balboa. "Y otra cosa: 48 horas antes del partido, todo lo que estaban hablando era sobre el terreno de juego '¿Va a estar listo? ¿Va a llover?' Para mí, las mentes de los jugadores y la federación no estaban en el partido, estaban más pendientes sobre si el campo iba a estar listo para jugar el tipo de estilo que querían jugar."