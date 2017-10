Google Plus

Cristian Lobato: "Sería muy bonito ganar la MLS cup" // promoesport.es

Nuestros compañeros de futbolmls.com en esta ocasión, entrevistaron a Cristian Lobato, jugador formado en La Masía (categorías inferiores del FC Barcelona), quien piensa que ganar la MLS sería un gran logro en su carrera.

El jugador catalán llego al Sporting Kansas City a mediados de año, pero ha sabido adaptarse al fútbol del entrenador Peter Vermes a la perfección. También el futbolista comento que no se lo pensó dos veces sobre la opción de venir a la MLS, era un reto bonito y que le podría permitir seguir creciendo como futbolista.

Lo que no va a ser tan fácil, comentó el jugador entre risas, será el partido de eliminación directa de PlayOff´s, en el que Lobato y sus compañeros se enfrentaran ante Houston Dynamo y en el campo de los de Texas. El que gane avanzará a semifinales de conferencia. Ambos equipos buscarán su primera victoria en los PlayOff´s desde 2013, cuando curiosamente Sporting Kansas City eliminó a Houston Dynamo en la final de conferencia.

Las claves para ganarle a los de Texas dijo Lobato, es seguir jugando como hasta ahora e intentar ser los dueños del balón el mayor tiempo posible. Pero tampoco quieren olvidarse del buen ataque de Houston formado por los hondureños Elis y Quioto, ya que si te despistas pueden hacerte mucho daño. Otro de los puntos vitales en un partido de eliminación como este es la mentalidad, estar metido completamente los 90 minutos de partido, eso junto con mucho trabajo te puede llevar a la victoria. No se libró Lobato tampoco de hablar sobre el momento que están pasando. Sí es cierto que los resultados no son todo lo buenos que se quisieran, pero las ocasiones están surgiendo y de seguro los goles van a llegar.

"Vermes es un entrenador que sabe de fútbol, pero sobre todo un ganador"

“Hablando un poco sobre mí, tengo que decir que me han enseñado mucho tácticamente, y a jugar de espaldas a portería. Retener el balón es uno de mis puntos fuertes”. “Sobre Peter Vermes no puedo decir nada malo, me sorprendió gratamente. Es un entrenador muy serio y que sabe de fútbol, pero sobre todo es un ganador”. El atacante solo tiene palabras buenas para su entrenador y su equipo, los cuales le han ayudado mucho a adaptarse al fútbol norteamericano, aunque es un fútbol hecho muy a mi estilo.

Lobato anima a todo futbolista que tenga la oportunidad a venir a la MLS, es una liga muy competida en el que las aficiones juegan un gran papel el cual sorprendió mucho al futbolista español. También hubo alguna pregunta al final de la entrevista para quitarle un poco de presión al futbolista y sacarle alguna carcajada. Preguntas como su emoji favorito, que es la cara que ríe con lágrimas en los ojos, o que le gustaría ver a Bruno Mars en concierto. No quiso acabar la entrevista sin antes comentar que su modelo de jugador a seguir fue Ronaldinho, jugador que paso durante varias temporadas por el FC Barcelona y donde dejó una huella muy importante.