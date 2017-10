¡Qué viva el 'soccer'!

Google Plus

Los visitantes consiguieron llevarse la victoria y el pase a semifinales en un uno de los mejores partidos de lo que va de MLS en el que cualquiera de los equipos pudo ganar, pero fue la suerte de los once metros la que decidió. En la primera mitad se pudo ver claramente la intensidad con la que se iba a jugar el partido, con una gran velocidad en las acciones. Los dos equipos tuvieron sus ocasiones, pero poco a poco fueron dejando paso a un juego más elaborado y de mayor control de la pelota. EN la segunda parte los locales salieron al campo con la clara intención de llevarse el encuentro, pero se topó con un guardameta como el visitante muy entonado, que les detuvo todas las ocasiones. Los palos también fueron protagonistas, ya que ambos equipos estrellaron dos disparos cada uno en la madera. La prórroga no cambio el resultado que se resolvió finalmente desde los once metros.

De más a menos

Ritmo vertiginoso en el inicio del partido donde los dos equipos imprimieron un gran ritmo a su juego, tratando de aprovechar sobre todo las pérdidas de balón de su rival. Esta situación generó que de manera constante se viesen acercamientos a cada una de las porterías de manera consecutiva.

A los diez minutos de encuentro, Atlanta United dio el primer aviso a su rival. Crearon un contraataque tras una recuperación de Miguel Almirón y fue el mismo futbolista paraguayo el que tras una rápida transición disparó a puerta desde 27 metros, estrellando el balón contra el travesaño.

Con el paso de los minutos el equipo visitante se fue atascando en sus acciones ofensivas, ya que apenas conseguía superar la alta presión que su rival le realizó en cuando pasaban del centro del campo con el balón controlado. Pero ellos tampoco fueron menos y el trabajo defensivo que realizó, impedía de manera constante que los locales pudiesen sacar provecho de su mayor arma, las transiciones rápidas.

@ATLUTD

En el ecuador de la primera parte, la intensidad en el juego disminuyó de manera considerable por parte de ambos equipos, lo que generó que el cambio constante en la posesión de balón en el centro del campo fuese la tónica. A pesar de ello, alguna ocasión de peligro se pudo ver, en concreto para los visitantes. Meram recibió un gran pase a la espalda de los defensas, pero sus mano a mano fue resulto con solvencia por el portero.

Los locales fueron los siguientes en golpear contra la portería de su rival y en un saque de esquina, Martinez se estorbó con un compañero en el remate y esto conllevo que el balón se marchase ligeramente por encima del larguero.

En los últimos minutos el Columbus Crew se convirtió en claro protagonista tanto para bien como para mal. Logró tener varias ocasiones de peligro que no llegaron a buen puerto, pero en una de ellas salió claramente perjudicado. Los visitantes consiguieron anotar un gol, pero el colegiado lo anuló por un fuera de juego inexistente de Pedro Santos durante el trascurrir de la acción.

Con este marcador de empate a cero entre los dos equipos, se llegó al descanso, con 45 minutos más para vislumbrar que equipo sería el que se llevase la clasificación.

Ocasiones a raudales

La segunda parte comenzó con un aviso por parte del equipo local que en su primer acercamiento tuvo una gran ocasión para anotar. Pero primero el portero con una buena parada y luego el árbitro anulando la acción por fuera de juego, dejaron el resultado igual.

Conforme pasaban los minutos, la verticalidad del juego por parte de ambos equipos, similar al de la primera mitad comenzó de nuevo. Los acercamientos comenzaron a llegar de manera alterna en una portería y en otra, donde los locales tuvieron las mejores ocasiones.

El Atlanta United fue convirtiéndose cada vez en el claro dominador del encuentro, ya no por el juego, sino por las constantes llegadas que tenía sobre la portería de Steffen, con un Miguel Almirón completamente desatado. La movilidad del paraguayo le permitía moverse sin problemas entre líneas y cada vez que disparaba a puerta, generaba una ocasión de gol.

@mrkmcclr

Transcurrida la hora de enfrentamiento, el Crew fue el encargado de dar el siguiente aviso del partido. Contraataque de los visitantes en el que Kamara recibió el balón en el costado del área grande y su zurdazo se estrelló contra el travesaño.

Esta acción abrió por completo el partido y la cercanía al final generó que se comenzase a ver un correcalles en el que se vieron constantes llegadas de peligro para los dos equipos. Los locales fueron los siguientes en generar peligro en una acción en la que Villalba estrelló de nuevo el balón en el palo.

A falta de diez minutos para el final, Columbus Crew localizó la zona de mayor debilidad de los locales, el lateral izquierdo. Por ese carril comenzaron a crear varias acciones a la contra en las que sólo la mala puntería de los atacantes visitantes hizo que el resultado continuase sin moverse.

Los minutos finales apenas tuvieron incidencias en el juego, ya que los acercamientos fueron muy débiles, salvo un par de disparos que Steffen detuvo con solvencia para mandar el partido a la prórroga.

Sin cambios

Con el inicio del tiempo añadido, el cansancio fue el protagonista en ambos equipos, ya que a pesar de intentar contraatacar, se notaron muchos errores a causa del bajón físico. Esto causó que apenas se pudiese ver la gran cantidad de llegadas que en el tiempo reglamentario. Tanto fue así que la mayoría del tiempo el juego estuvo parado a causa de las constantes molestias que sufrían muchos de los jugadores, llevándoles a parar.

La primera jugada de peligro de la primera mitad de la prórroga fue para Federico Higuaín que en el interior del área remató un centro que fue fácilmente retenido por Guzan. El portero estadounidense estaba consiguiendo realizar uno de los mejores partidos que se le recuerdan en la competición.

En la última ocasión de la primera parte, los visitantes tuvieron una gran ocasión para haber tomado distancia en el marcador. En el rechace a la salida de un saque de esquina, Afful disparó a puerta para que el balón golpease de nuevo en el travesaño.

La segunda mitad de la prórroga despertó a ambos equipos que de nuevo llegaron de manera constante en ambas porterías, y en donde sólo los porteros estaban provocando que el marcador continuase son goles.

Pasaban los minutos y daba la impresión que los equipos querían llegar a decidir la eliminatoria por penaltis. Pero una sorpresa todavía se guardaba para el final. En una de las últimas acciones del partido, Afful remató de aquella manera un balón que tuvo que sacar en la misma línea de gol Parkhurst para mandar el partido a los penaltis.

Penaltis

1 2 3 4 5 TOTAL ATLANTA UNITED FC X X O X - 1 COLUMBUS CREW SC O X O O - 3

Con una tanda de penaltis muy mala por parte del equipo local, el Columbus Crew consigue clasificarse para las semifinales de conferencia que empezarán a disputar el lunes.