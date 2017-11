Clint Dempsey, MLS Retorno del Año 2017

KHQ.com

La Major League Soccer continúa anunciando los galardones de final de temporada, de los que ya quedan cada vez menos por saberse. En esta ocasión ha sido entregado el de MLS Retorno del Año 2017 a Clint Dempsey.

Este premio se le entrega al jugador de la MLS que ha superado lesiones y/o adversidades con éxito durante la temporada regular de la MLS 2017. El Delantero estadounidense superó en la votación a Federico Higuaín de Columbus Crew SC y a Erick ‘Cubo’ Torres de Houston Dynamo.

“Gracias a todos por elegirme para este premio. Me gustaría agradecer a todos los médicos que nos ayudaron, la organización de los Soudners y a mi familia, todo su apoyo”, dijo Dempsey. “Ha sido una gran temporada hasta ahora y me gustaría reconocer a mis compañeros de quipo, el cuerpo técnico y los entrenadores por hacerlo realidad. Por último, pero no por eso menos importante, me gustaría mostrar mi cariño a los aficionados por estar siempre a nuestro lado contra viento y marea”.

Clint Dempsey, de 34 años, se perdió el último tercio de la temporada regular del pasado año y la post temporada en la que los Sounders lograron su primera MLS Cup. Esto fue a causa de un latido irregular, una dolencia cardiaca que gravemente amenazó su carrera. Se sometió a varios procedimientos en la off season y trabajó incansablemente para volver a igualar el estado físico que antes de su lesión. En esta temporada que está a punto de terminar, el delantero respondió con un alto nivel.

Su vuelta no pudo tener mejor inicio, ya que logró marcar un gol en el primer partido de los Sounders en 2017, después de siete meses de inactividad. Unas semanas después, logró anotar un ‘hat-trick’ con la Selección Nacional de los Estados Unidos en la victoria por 6-0 ante Honduras.

Dempsey anotó 12 goles a lo largo de la temporada regular

En total, Dempsey terminó la temporada regular con un total de 12 goles y cinco asistencias, para unos Sounders que acabaron como segundos en la Conferencia Oeste. Logró su segundo mejor registro goleador en ocho temporadas en la MLS, con 166 disparos sobre portería. Con los dos goles anotado en la victoria ante los Whitecaps, Dempsey ha conseguido proclamarse como máximo goleador de la franquicia en la post temporada.

En este año también sumó cinco goles y cuatro asistencias en los 11 partidos que disputó con los UMSNT, ayudando además a lograr el título de la Copa de Oro de la CONCACAF.

Resultados MLS Reaparición del Año 2017

JUGADORES CLUB MEDIOS TOTAL Clint Dempsey (SEA) 14,52% 26,38% 15,48% 18,79% Federico Higuaín (CLB) 16,13% 11,96% 26,19% 18,09% Erick Torres (HOU) 6,05% 22,39% 15,48% 14,64% Yordy Reyna (VAN) 12,90% 8,59% 5,95% 9,15% Drew Moor (DC) 8,87% 3,99% 13,10% 8,65% Ben Sweat (NYC) 4,03% 4,29% 5,95% 4,76%

Ganadores MLS Retorno del Año

2017: Clint Dempsey – Seattle Sounders FC

2016: Chris Pontius – Philadelphia Union

2015: Tim Melia – Sporting Kansas City

2014: Rodney Wallace – Portland Timbers

2013: Kevin Alston – New England Revolution

2012: Eddie Johnson – Seattle Sounders FC

2011: David Beckham – LA Galaxy

2010: Bobby Convey – San Jose Earthquakes

2009: Zach Thornton – Chivas USA

2008: Kenny Cooper – FC Dallas

2007: Eddie Johnson – Kansas City Wizards

2006: Richard Mulrooney – FC Dallas

2005: Chris Klein – Kansas City Wizards

2004: Brian Ching – San Jose Earthquakes

2003: Chris Armas – Chicago Fire

2002: Chris Klein – Kansas City Wizards

2001: Troy Dayak – San Jose Earthquakes

2000: Tony Meola – Kansas City Wizards