Previa Houston Dynamo – Seattle Sounders: la historia se cruza en el camino

Imagen: Adrian Cobo (VAVEL.com)

El salvaje oeste recibe al actual campeón de la competición, en un partido que se espera vibrante y en el que ninguno de los equipos dejará un espacio que su rival pueda aprovechar. Sólo dos partidos restan para que el favorito o la sorpresa de la temporada, tengan opciones de pelear por el máximo trofeo del soccer estadounidense. Un primer envite en Texas, en el que el más conservador perderá el duelo.

El conjunto local está ante el partido más importante de la temporada, ya que se trata del último partido que juegue en su estadio, en donde ha logrado ser uno de los mejores dela competición. Muy pocos rivales consiguieron sacar puntos del Compass Stadium, lo que pone muy de cara la posibilidad de sacar ventaja.

Los visitantes afrontan esta visita con mucha confianza, ya que han logrado recuperar a varios de sus mejores jugadores, en uno de los desplazamientos más complicados. Parte de sus opciones para clasificar a la final de la MLS Cup, pasan por sacar el resultado más positivo que puedan.

Volver con los mejores

El conjunto del Houston Dynamo vuelve a jugar con los mejores, tras varios años fuera de los candidatos a lograr el campeonato. Su llegada a esta última fase de la competición ha sorprendido a propios y extraños, ya que el proyecto de la franquicia texana se encuentra en su primer año, y eso es algo que no suele pasar. Normalmente es al segundo o tercer año cuando los equipos logran realizar un buen año.

Esta circunstancia hace que llegados a este punto, no quieran desaprovechar esta oportunidad. Están a dos partidos de disputar nuevamente una MLS Cup, y gran parte de sus opciones pasan por realizar un buen partido como local. Y teniendo en cuenta los resultados que el equipo tuvo a lo largo de la temporada regular, en donde sólo ha concedido cinco empates y una derrota, hará que sean optimistas para esta ida.

houstondynamo.com

En este primer duelo de la final de conferencia, el Dynamo deberá aferrarse a los goles de un jugador que desde las últimas semanas no está encontrándose en un buen momento. El mexicano Erick Torres, a pesar de la sequía, es el máximo goleador de equipo y la confianza del entrenador deberá ser respondida en este tipo de partidos. Su goles son victorias, que el ‘Cubo’ vuelva a anotar, podrá significar que su equipo tendrá más opciones.

Para este importante partido, los texanos perderán sólo a tres jugadores, los cuales llevan ya varias semanas fuera de la dinámica del equipo. George Maliki se quedó fuera hasta el final de la temporada, a causa de una lesión en su rodilla. Con una lesión similar se halla A,J, DeLaGarza. Memo Rodriguez también con un esguince en su rodilla derecha, estará fuera sin posibilidades de ser convocado. Uno de los últimos en quedarse fuera fue el portero Tyler Deric, que fue apartado del equipo por la competición y el mismo Dynamo, a causa de una denuncia por un incidente doméstico.

Conquista del Medio Oeste

El actual campeón de la MLS Cup está a sólo dos partidos de tener la oportunidad de revalidar su título. Pero no lo tendrá nada fácil. Se enfrenta a uno de los equipos ‘random’ de la competición, de esos que no sabes qué día les puede tocar. Lo que sí es seguro es que tendrán que realizar un partido casi perfecto si quieren volver de tierras texanas. Algo muy complicado si se tiene en cuenta la eficacia local de su rival. Y no será sencillo, ya que de todas las ocasiones en las que han visitado el Campass Stadium, no consiguieron llevarse la victoria en ningún partido.

El Seattle Sounders no pueden confiarse, ya que tiene una gran cantidad de bajas en jugadores importantes, aunque hay otros llegan completamente recuperados, en un estado de forma excepcional. Entre las ausencias, la de Osvaldo Alonso será la más importante, ya que le da al equipo un equilibro en la transición defensiva, que será muy importante contra los texanos. Estos son uno de los mejores conjuntos jugando a la contra, lo que provocará que los ‘esmeraldas’ tengan que estar muy atentos tanto en la transición como en la presión.

soundersfc.com

Uno de los jugadores que en este momento puede marcar la diferencia con los Sounders es el delantero Clint Demspey. El veterano jugador parece haber resurgido de la lesión cardiaca que sufrió al final de la pasada temporada. La derrota de la selección estadounidense, hizo que Dempsey se pusiese como objetivo, lograr su segunda MLS Cup, aunque en esta ocasión, sobre el terreno de juego.

Para este enfrentamiento, el equipo local pierde seguro a dos de sus jugadores más importantes. Se trata del capitán Brad Evans y el el Rookie del pasado Año, Jordan Morris. El primero de ellos sufre una lesión en la parte baja de la espalda, mientras que el segundo sufre un esguince en el en el cuádriceps derecho. Aunque es probable que jueguen, hay tres futbolistas que serán duda para este partido. Son los centrocampistas, Osvaldo Alonso y Víctor Rodríguez, con el central Chad Marshall.

Estrenarse

Estos equipos llevan varios años enfrentándose. Desde que se incorporaron los Sounders a la competición, ocho han sido los partidos en los que ambos se han visto las caras. En estos enfrentamientos, han sido los locales los que han conseguido puntuar en todos ellos, habiendo conseguido la victoria en cuatro ocasiones, mientras que el resto fueron empates.

El último partido entre ambos equipos se dio en la primera jornada de esta temporada, en la que el Houston Dynamo dio la primera sorpresa al imponerse al actual campeón con un marcador muy ajustado, que de no ser por el guardameta visitante, hubiese llegado con una vergonzosa goleada al descanso. Los espectaculares 45 primeros minutos del Houston Dynamo, con sus línea de ataque en estado de gloria, a puntos estuvo de mandar cerrar el partido en la primera mitad, de no ser por Frei. En la segunda parte los Sounders tuvieron mayor iniciativa, incluso llegaron a recortar distancias en el marcador, pero las malas decisiones en los últimos metros les privaron del empate.

Arbitrará Chris Penso

Este encuentro se disputará en el BBVA Compass Stadium, un estadio específico de última generación. Además de servir como hogar del Houston Dynamo, juegan en el estadio las Houston Dynamo Dash de la National Women´s Soccer League (NWSL). Inaugurado a mediados de 2012, mantuvo jugado al Dynamo como visitante durante las primeras siete jornadas, hasta que estuvo completamente finalizado. Posee una capacidad para 22.039 espectadores. Su diseño trata de asimilarse al ambiente en el que se encuentra, el downtown, con paneles de metacrilato con formas geométricas, rodeando el estadio. Se suele conocer como ‘The Oven’ por el intenso calor que se vive en su interior a causa de estos paneles. El nombre del estadio viene de la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), quien costeó parte de la constricción del mismo.

El árbitro del encuentro será el norteamericano Chris Penso. Debutó en el soccer profesional en un partido entre Miami FC y Puerto Rico de la USL en 2008. Desde que debutase en la MLS en 2011, ha dirigido un centenar de partidos entre los que destaca la última final de la MLS Cup en donde Seattle Sounders derrotó a Toronto desde el punto de penalti. Entre los años 2013 y 2015, dirigió varios partidos internacionales como árbitro FIFA.

Posibles Onces