Miguel Almirón, MLS Fichaje del Año 2017

atlutd.com

Ya faltan pocos galardones por entregarse en este final de temporada y en último ha sido el de MLS Fichaje del Año, que ha recaído en Miguel Almirón. El futbolista paraguayo ha caído de pie en una competición en la que ha podido seguir formándose como jugador, colocándole como uno de los más importantes de la misma.

Este galardón se entrega al jugador que haya tenido la mejor actuación en su primera temporada en la liga, sin haber tenido experiencia previa en la misma.

“Es un honor muy grande. Es algo muy lindo que me hayan votado y que piensen en mí. Eso habla muy bien del trabajo que estoy haciendo, no solamente yo, sino también todos mis compañeros y todo el equipo de Atlanta. Creo que sin ellos yo no hubiese podido ganar este premio”, dijo Miguel Almirón. “Creo que no solamente yo, sino todo el equipo tuvo un gran año a pesar de que no pudimos lograr el objetivo, que era salir campeón. Trataremos de ir mejorando para que el año que viene nos vaya mejor”.

mlssoccer.com

Miguel Almirón, de 23 años, llegó al conjunto del ‘The Five Stripes’ al inicio de año desde el CD Lanús de la Primera División Argentina, donde se convirtió en un jugador vital para estos. Lideró el ataque del equipo de Atlanta con velocidad y creatividad, ayudando con nueve goles y 14 asistencias. Como el corazón del centro del campo de Atlanta United, Almirón ayudó a su club a conseguir un récord de 14V–8E-8D en los 30 partidos que disputó. Estos números llevaron al equipo a disputar sus primeros PlayOff´s en los que cayeron ante Columbus Crew en uno de los mejores partidos del año.

Antes de llegar a la Major League Soccer, Almirón lideró a Lanús para conseguir dos importantes títulos en 2016, incluyendo la Copa Bicentenario y el título de la Primera División para el club. El creativo mediapunta ha sido también una importante pieza para la Selección Nacional de Paraguay, participando en la Copa America Centenario 2016 y en las recientes eliminatorias para la Copa del Mundo de la FIFA 2018.

El premio a la Contratación del Año de la MLS reconoce a un jugador en su primera temporada en la Major League Soccer en experiencia profesional previa, que es ineligible para la distinción de Rookie del Año.

El ganador fue escogido por los directivos de los clubes de la MLS, medios de comunicación y jugadores. A continuación se muestra la distribución de los resultados de la votación.

Votaciones

JUGADORES CLUB MEDIOS TOTAL Miguel Almirón (ATL) 41,38% 29,09% 41,67% 37,38% Nemanja Nikolic (CHI) 18,77% 35,76% 20,24% 24,92% Josef Martínez (ATL) 14,94% 18,79% 9,52% 14,42% Víctor Vázquez (TOR) 5,75% 11,21% 9,52% 8,83% Bastian Schweinsteiger (CHI) 1,92% 1,82% 4,76% 2,83% Albert Rúsnak (RSL) 1,92% 0,30% 2,38% 1,53%

Ganadores MLS Fichaje del Año

2017: Miguel Almirón – Atlanta United

2016: Nicolás Lodeiro – Seattle Sounders FC

2015: Sebastian Giovinco – Toronto FC

2014: Pedro Morales – Vancouver Whitecaps FC

2013: Diego Valeri – Portland Timbers

2012: Federico Higuaín – Columbus Crew SC

2011: Mauro Rosales – Seattle Sounders FC

2010: Alvaro Saborio – Real Salt Lake

2009: Fredy Montero – Seattle Sounders FC

2008: Darren Huckerby – San Jose Earthquakes

2007: Luciano Emilio – D.C. United