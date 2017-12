Goles nórdicos para San Jose Earthquakes

@sjearthquakes

El equipo de San Jose Earthquakes ha anunciado la incorporación de un nuevo jugador para este nuevo proyecto al que se encaminan los californianos. Se trata del delantero sueco Magnus Eriksson, que llega procedente del Djurgardens IF, con un contrato de Designated Player.

Esta última temporada en el conjunto sueco ha sido una de las mejores, ya que logró finalizar en el tercer puesto de la Allsvenskan con su equipo y a nivel individual se coronó como el máximo goleador de la competición con 14 goles. Fue nominado para Jugador Más Valioso y Centrocampista del Año.

“Con Magnus, hemos incorporado a un jugador de impacto inmediato que encarna la actitud que queremos representar en San Jose y las cualidades técnicas de un goleador líder en Europa, dijo el General Manager, Jesse Fioranelli. “Su habilidad para desempeñar múltiples roles en el ataque y su ética de trabajo en defensa fueron factores importantes en nuestra decisión de firmarlo. Está en gran forma, liderando la tabla de goleadores de la primera división sueca en la pasada temporada, y es un jugador ofensivo de élite que ha mantenido un alto nivel de consistencia en los últimos cinco años”.

Magnus Eriksson, de 27 años, comenzó su carrera en las categorías inferiores del AIK Solna, trasladándose a la AFC Eskilstuna con apenas 17 años. Durante tres temporadas con este equipo, consiguió anotar 11 goles y conceder cuatro asistencias en 56 partidos disputados.

Posteriormente fue traspasado al Åtvidaberg de la segunda división. En su primer año marcó 15 goles en los 30 partidos disputados, que sirvieron para que el equipo lograse el ascenso a la primera división. En el siguiente año completó una gran temporada en la que anotó 11 goles, antes de ser traspasado al KAA Gent.

Con el Mälmo logró ganar el MVP de la temporada

En 2013 volvió a Suecia para jugar en el Mälmo FF. En su primer año consiguió anotar 11 goles y 14 asistencias, que le valieron para ser reconocido como el Allsvenskan's Most Valuable Player y del premio Forward of the Year. Tras algunos años en el equipo sueco, comenzó un periplo que le llevó a jugar con el Beijing Renhe de China y el Bröndby IF de Dinamarca, antes de acabar en el Djurgardens IF.

“Tuve la oportunidad de entrenar con y contra Magnus durante muchos años en Suecia”, dijo el entrenador Mikael Stahre. “Lo conozco desde que era muy joven e incluso jugó un papel en su decisión de seguir una carrera en el fútbol, en lugar que en el hockey Hielo. Es un jugador muy versátil, capaz de contribuir desde múltiples posiciones, y siempre trabajará duro para sus compañeros de equipo. Estoy deseando tenerlo de mi lado una vez más”.

Internacionalmente, Eriksson anotó dos goles en 12 convocatorias con los equipos juveniles de Suecia, antes de ser llamado por primera vez con la absoluta. Se estrenó en un partido ante Moldavia.