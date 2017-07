Previa Liverpool vs Leicester City: una final Premier en Hong Kong

Google Plus

Solanke dispara a gol frente al Crystal Palace. | Foto: Zimbio

Una final es una final. Así deben de estar los jugadores de Leicester y Liverpool ante la final, amistosa, del torneo de verano Premier League Asian Trophy que disputarán el sábado en Hong Kong. Tras vencer a West Brom en penaltis y a Crystal Palace respectivamente, los Reds se enfrentarán a los Foxes por el título. La última vez que se enfrentaron, allá por febrero, en Premier League, el Leicester se impuso por 3-1 en el King Power Stadium.

Imagen del último encuentro entre ambos. Foto: Zimbio

Un título de consolación

El tercer curso de Klopp ya ha empezado, aunque sean dos y medio realmente. El conjunto Red quiere y debe aspirar ya a un título importante, ya sea la Premier o un título europeo. Para eso ficharon a Klopp y en ello está. Los fichajes de Solanke, Robertson y Salah apuntalan un equipo que a lo mejor debería de incorporar algún otro defensa, pero que tiene una delantera de ensueño. El Premier League Asian Trophy deberá servir de preparación para el asalto a la Premier, y lo primordial ahora, la previa de Champions.

Jugadores del Liverpool celebran el tanto de Solanke vs Palace. Foto: Zimbio

La pretemporada 2017-2018 comenzó pronto, a principios de mes. El balance de amistosos es positivo y las actuaciones de los nuevos y de los no habituales como chicos de la cantera es prometedora. Llevan tres amistosos, invictos, habiendo ganado dos y empatado uno. El primer test fue contra el Tranmere Rovers de League Two con muchos suplentes, y lo solventaron con 0-4. El segundo amistoso fue contra el clásico Wigan Athletic de League One, quien rascó un empate a uno. El último partido fue la semifinal de este trofeo, donde vencieron por 2-0 al Crystal Palace con goles de Solanke y Origi. Después de la final, el Liverpool tendrá cuatro amistosos más antes de comenzar la Premier, incluyendo la prestigiosa Audi Cup.

A volver a levantar un trofeo

Por su parte, el Leicester City de Craig Shakespeare afronta la nueva temporada con incertidumbre. Tras dos años totalmente distintos, en uno campeón y en el otro casi descendidos, el equipo Fox quiere volver a los puestos cabeceros de la tabla y está preparando el equipo para ello. Los fichajes de Jakupovic, Maguire, Iborra y el posible fichaje de Iheanacho deben aupar al equipo, mínimo a una posición tranquila en la tabla. La acumulación de partidos ya no será un problema y el Leicester podrá ir a por todas en liga y copa.

Slimani protege la bola ante Evans en la semifinal. Foto: Zimbio

La pretemporada del equipo de los mismísimos Mahrez y Vardy va algo más tranquila. Tan solo han disputado un amistoso, que fue la semifinal frente al West Brom, donde lograron el pase a la gran final en los penaltis tras empatar a uno en el tiempo reglamentario. El argelino Mahrez anotó el tanto de los Foxes. Para la final, Shakespeare no podrá contar con el defensor alemán Huth, que sigue lesionado, pero sí podrá alinear de nuevo a los fichajes que ilusionan tanto, y al arquero titular Schmeichel, que no jugó en la semifinal.

Posibles onces

A pesar de ser una final, no deja de ser un partido preparatorio, por lo que tanto Shakespeare como Klopp rotarán, y mucho. Visiblemente cambiarán casi el equipo al completo al descanso. Así, se antoja complicado adivinar el once titular de cada equipo. Sin embargo, presumiblemente los porteros serán Karius y Schmeichel debido a que no jugaron ni un minuto en las semifinales. El nigeriano Musa también podría entrar de inicio en el Leicester, ya que tampoco jugó nada ante el West Brom. VAVEL hace la siguiente apuesta.